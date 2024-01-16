الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

ربيع الغفير: ليس كل ذكر رجل يصلح للقوامة على المرأة (فيديو)

د. ربيع الغفير
د. ربيع الغفير

قال الدكتور ربيع الغفير، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن كلمة الرجولة تستخدم كثيرا بمعنى ذكر، لكن في حقيقتها هى وصف أعلى من الذكر.

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ربيع الغفير: نشوز الزوج موجود فى القرآن الكريم.. فيديو


وأوضح الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الثلاثاء: "كلمة رجولة أعلى من الذكر، فليس كل ذكر، الرجل موقف وايجابية وشخصية قوية والرجل القوى البطل، وذكرت كلمة الرجال كثير في القران الكريم".

وتابع: "ربنا سبحانه وتعالى قال الرجال قومون عن النساء، طيب ليه مقلش الذكور، لكن فى لفتة قرانية هى أن القوامة لا يكفى فيها الذكورة وإنما هناك درجة أخرى اسمها الرجولة". 

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

الدكتور ربيع الغفير الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف جامعة الأزهر الشريف مع الناس الرجال قومون عن النساء

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