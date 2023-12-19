الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

ربيع الغفير: نشوز الزوج موجود فى القرآن الكريم.. فيديو

د ربيع الغفير
د ربيع الغفير

قال الدكتور ربيع الغفير، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن النشوز موجود عند النساء والرجال، لافتا إلى أن هناك نشوز للزوج كما موجود فى الشرع الإسلامي.

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وأوضح الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "المشهور فى النشوز هو نشوز المرأة، ووضع الإسلام منهج لعلاج نشوز المرأة، بالوعظ والتذكير بالله، والهجر فى المضجع، والضرب وليس معناه الضرب المعروف، وفى منهج رابع وهو وجود حكمين من الأهل، لكى يصلحوا بينهما، وإذا لم يستطيعوا فالطلاق وهنا لا يكون هدما للحياة، لكن يمكن أن يكون بحضارية تبنى لكل منهما حياة أفضل"، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: " وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (34) وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ".

واستكمل: "تلاقى فى الخلافات الزوجية التى يحكم فيها الناس، الزوج فيما يسرد عن نفسه عمر بن الخطاب، وتجد الزوجة فيما تقوله عن نفسها مريم بنت عمران، فربنا بيقول لهم إيه لو استطعتم إنكم تخدعوا الناس وتنتصر على الطرف الثانى بالحجة الباطلة، فربنا بيقول لهم إيه فى سورة النساءفإن الله عليكم رقيبا"، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا".

ونوة إلى أن نشوز الرجل مصطلح قرآني، فهو معناه اختلاف دائم فى الطباع، لافتا إلى أن نشوز الزوج يعالج فى قوله: " وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ".


وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.
https://www.youtube.com/watch?v=GceJwV8Wy70

الدكتور ربيع الغفير الأزهر الشريف الشرع الإسلامي علاج نشوز المرأة

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