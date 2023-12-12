الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

ربيع الغفير: حب الوطن ليس أمرًا سياسيًا وإنما شعيرة دينية (فيديو)

د. ربيع الغفير
د. ربيع الغفير

قال الدكتور ربيع الغفير، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن كثيرًا من الناس يزن أن حب الوطن سياسي فقط، رغم أنه شعيرة دينية، وفطرة إنسانية، لافتًا إلى أنه قيل قديمًا إذا أردت معرفة أصل ومعدن الرجل، انظر إلى مدى حنينه إلى وطنه.

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وأوضح الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الثلاثاء: "العرب قديمًا كانوا مرتبطين بأوطانهم لدرجة لا عقل لها، لدرجة أنهم كانوا يأخذون حفنة من تراب الوطن فى حال غربتهم عنهم، وهذا دلالة على كرم المعدن وطيب الأصل".

وتابع: "أى إنسان ليس لديه حنين إلى وطنه الذى تربي فيه، فهو محتاج للكشف عن حالته النفسية، فحب الوطن شعيرة دينية ذكرها القرآن الكريم، ولفت إلى أن علاقة خروج الإنسان مكرهًا من وطنه كمثل خروج الروح من الجسد"، مستشهدًا بقول الله تعالى: "وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ۖ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا". 

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

https://youtu.be/ACOSoWvZgeQ?si=l6cxfRxgmCPFijO1

 

الأزهر الشريف حب الوطن مع الناس جامعة الأزهر الشريف

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