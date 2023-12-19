الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جامعة الأزهر يحيى صمود أهل غزة فى مواجهة الاحتلال الإسرائيلى

الدكتور سلامة داود
الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر

قدم الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، التحية لأهل غزة التي تُدك بآلة البطش الصهيوني منذ نحو من سبعين يومًا على مرأى ومسمع من العالم الذي يدعى أنه متحضر.

 

جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفالية التي نظمتها جامعة الأزهر بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية والاعتراف بها من منظمة الأمم المتحدة ضمن لغاتها الرسمية في 18من ديسمبر عام 1973م.
 

ونقل رئيس الجامعة للحضور تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، موضحًا أن اللغة العربية هي الهوية التي يجب علينا جميعًا أن نحافظ عليها ونتمسك بها، خاصة وأنها لغة القرآن الكريم دستور المسلمين ومنهج حياتهم.

 

وأوضح رئيس الجامعة أن جهود الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، نحو الحفاظ على اللغة العربية واضحة جلية؛ من خلال كليات اللغة العربية وأقسامها الموجودة في جامعة الأزهر التي تزيد على عشرين كلية، وتقوم رسالتها على حفظ اللغة العربية، وبها أساتذة مؤهلون يقومون بأداء رسالتهم لعشرات الآلاف من الطلاب «مصريين - وافدين»؛ إيمانًا بأهمية الحفاظ على اللغة العربية التي شرفها المولى -عز وجل- بأن جعلها لغة القرآن الكريم.

 

جامعة الأزهر الدكتور سلامة داود غزة الاحتلال الصهيوني

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