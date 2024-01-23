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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

موعد ليلة الإسراء والمعراج 1445 وكيفية إحيائها

الإسراء والمعراج
الإسراء والمعراج

يبحث الكثير عبر موقع البحث الإلكتروني عن موعد ليلة الإسراء والمعراج، وتبدأ من مغرب يوم الأربعاء 26 رجب 1445هـ الموافق 7-2-2024 إلى فجر الخميس 27 رجب 1445هـ الموافق 8-2- 2024 وفقا لدارالإفتاء المصرية.

موعد ليلة الإسراء والمعراج 1445

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ما هو حكم الاحتفال وصيام ليلة الإسراء والمعراج لعام 2024؟

وعن حكم الاحتفال بالإسراء والمعراج، في الـ27 من شهر رجب، قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن المشهور المعتمد من أقوال العلماء سلفًا وخلفًا وعليه عمل المسلمين أنَّ الإسراء والمعراج وقع في ليلة سبعٍ وعشرين من شهر رجبٍ الأصمِّ؛ فاحتفال المسلمين بهذه الذكرى في ذلك التاريخ بشتَّى أنواع الطاعات والقربات هو أمرٌ مشروعٌ ومستحب؛ فرحًا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمًا لجنابه الشريف، وأما الأقوال التي تحرِّمُ على المسلمين احتفالهم بهذا الحدث العظيم فهي أقوالٌ فاسدةٌ وآراءٌ كاسدةٌ لم يُسبَقْ مبتدِعوها إليها، ولا يجوز الأخذ بها ولا التعويل عليها.

إحياءُ المسلمِ ذكرى الإسراءِ والمعراجِ

وأضاف أن إحياءُ المسلمِ ذكرى الإسراءِ والمعراجِ بأنواع القُرَب المختلفة أمرٌ مُرَغَّبٌ فيه شرعًا؛ لِمَا في ذلك من التَّعظيمِ والتَّكريمِ لنبيِّ الرَّحمة وغوث الأمَّة سيدنا محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم.

والمشهور المعتمد من أقوال العلماء إنَّ الإسراء والمعراج وقع في شهر رجبٍ الأصمِّ، وقد حكى الحافظ السيوطي ما يزيد على خمسة عشر قولًا؛ أشهرُها: أنه كان في شهر رجب؛ حيث قال في "الآية الكبرى في شرح قصة الإسرا" (ص: 52-53، ط. دار الحديث): [وأما الشهر الذي كان فيه: فالذي رجَّحه الإمام ابن المنير على قوله في السنة ربيع الآخر، وجزم به الإمام النووي في "شرح مسلم"، وعلى القول الأول في ربيع الأول، وجزم به النووي في فتاويه.

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ليلة الإسراء والمعراج دارالإفتاء المصرية الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية ليلة سبع وعشرين من شهر رجب الإسراء والمعراج رجب الأصم

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