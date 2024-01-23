أسامة الأزهري ينعي كريمة السيد محمود الشريف نقيب الأشراف

تقدم الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، بخالص العزاء إلى السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، في وفاة كريمته الشريفة التي وافتها المنية اليوم.

وقال الأزهري في بيانه: “أتقدم بخالص العزاء إلى السيد محمود الشريف نقيب الأشراف في وفاة المغفور لها بإذن الله كريمته الشريفة”، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدها برحمته ويسكنها فسيح جناته ويسكنها الفردوس الأعلى.

ومن المقرر أن تشيع الجنازة غدا بإذن الله عقب صلاة العصر من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم.