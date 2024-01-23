الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

سيدة دعت على زوجها بالموت وتوفى فى حادث.. وعالم أزهرى يرد (فيديو)

الدكتور السيد عبد
الدكتور السيد عبد الباري

رد الدكتور السيد عبد الباري، أحد علماء الأزهر الشريف، على سؤال أحد المشاهدين بشأن سيدة دعت على زوجها بالموت، وتوفي في حادث، وقطع أولادها علاقتهم بها، إضافة إلى شعورها المستمر بالذنب.

txt

عالم أزهرى يكشف حكم تأخير الصلاة بسبب ضغط العمل (فيديو)

وقال العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع علي فضائية "الناس": "دعاء صادف قدر، هو أجله انتهى، والقدر المبرم صار قضاءً وهناك قدر يصادف قدر، والدعاء من القدر".

واستكمل: “سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، نهانا على الدعاء بإثم أو قطيعة رحم، فما بالك بمن تدعي على الزوج والأبناء، مضيفا: ”أقول لأولاد هذه السيدة يمكن ما دعت به أمكم كان فى حالة ضيق فسامحوها لوجه الله".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد اطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2024.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.

الدكتور السيد عبد البارى علماء الأزهر الشريف العالم الأزهري سيدنا النبى محمد صلى الله عليه دعاء صادف قدر

الأكثر قراءة

عاجل.. إسرائيل تعرض على حماس مقترح هدنة تستمر شهرين

عاجل| على من استقر فيتوريا.. تشكيلة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر في الأمم الأفريقية 2024

مقتل وإصابة 20 ضابطًا إسرائيليًا بتفجير مبنيين وانهيار ثالث بخان يونس

عاجل.. اقتحامات إسرائيلية واسعة فى الضفة الغربية

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس 2024 الترم الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سيناريوهات نتنياهو ماذا تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية؟

عبدالوهاب داود

أين تشجع المنتخب هذا المساء؟!

ماجد حبته

بلينكن فى الملعب!

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس