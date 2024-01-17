الأربعاء 17 يناير 2024
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الدين لله

عالم أزهرى يكشف حكم تأخير الصلاة بسبب ضغط العمل (فيديو)

ربيع الغفير
ربيع الغفير

أكد الدكتور ربيع الغفير الأستاذ بجامعة الأزهر، إن ضغط وكثرة العمل ليس عذرًا لتأخير الصلاة عن وقتها، مشددًا على أن تأخير الصلاة على وقتها جريمة نكراء.

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وأضاف خلال لقائه في برنامج "مع الناس" على قناة الناس، أن المولى عز وجل قال في كتابه الكريم"فويل للمصلين، الذين هم عن صلاتهم ساهون"، وأكد العلماء أن السهو هو تأخير الصلاة عن وقتها، وقال تعالى "فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيًا"، والغي هو واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه كما قال بن عباس، وقال رضي الله عنه ليس معنى أضاعوا الصلاة أي تركوها بالكلية بل أخروها عن أوقاتها".

وشدد الأستاذ بجامعة الأزهر، على أنه لا يجوز شرعًا جمع الصلاة وأداؤها في نهاية اليوم بسبب كثرة وضغط العمل.

جاء ذلك في رده على متصل يعمل بأحد محال الحلويات، ويضطر بسبب ضغط وكثرة العمل إلى جمع الصلوات وأدائها في نهاية اليوم.

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الدكتور ربيع الغفير الأستاذ بجامعة الأزهر تأخير الصلاة فضائية الناس

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