الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

السيد عبدالبارى: هذا ما كان يخشاه علينا النبى محمد (فيديو)

د. السيد عبد الباري
د. السيد عبد الباري

قال د.السيد عبدالباري، من علماء الأزهر الشريف، إن القرآن الكريم وضح صفات الإنسان التى خلقها عليها، ومن إن من طبيعته جحود نعم الله عليه، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى "إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لِرَبِّهِۦ لَكَنُودٞ (6) وَإِنَّهُۥ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٞ (7) وَإِنَّهُۥ لِحُبِّ ٱلۡخَيۡرِ لَشَدِيدٌ (8)". 

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وتابع العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع علي فضائية "الناس"، الإثنين: "الانسان اذا تركته لنفسه لا يقوم يقوم بالقسط، فطبيعة الإنسان ينسي وحياته سريعة، وعجول، والقرآن الكريم يوضح تقرير الحقائق حتى يفهم الإنسان الواقع ويتصور الحياة والخلق إلا من الخالق، فربنا قال الإنسان خلق من نفسه أمارة بالسوء عندها نزعات وشهوات وهذا من جمال الخلق لو خلق بغير ذلك لكان ملكا".

واستكمل: "سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول ما الفقر أخشى عليكم، ولكن الغنى لأنه سيحدث فيه ظلم، ويصنع شيئا من عدم الاستقرار والانضباط".


أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.
https://youtu.be/83ZP66amIhs?si=dEqih4OuY90frlOD

الدكتور السيد عبد البارى علماء الأزهر الشريف القرآن الكريم صفات الإنسان الازهري

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