الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أمين الفتوى: توقع نتيجة المباريات مقابل أموال حرام شرعا (فيديو)

الشيخ أحمد وسام
الشيخ أحمد وسام

 

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة مفاداه، أن هناك برامج على الانترنت يتم الاشتراك فيها، عبارة عن مراهنة على توقعات نتيجة المباريات، فلو توقعت النتيجة الصحيحة، يدفع لها البرنامج أموال، ولو خسرت تدفع هى أموال، وتريد أن تعرف حكم توقع المباريات مقابل أموال؟.

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وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" عبر فضائية "الناس"، اليوم الإثنين: "هذه مقامرة يعنى مراهنة، يعنى قمار، والقمار حرام شرعا، ولا يجوز فعله بنص القرآن والشرع".

وتابع: "سبق وقولنا ونبهنا علينا أن نتعامل مع البرامج التى تخضع لرقابة الدولة، لأنها تتم تحت إشراف من كل الجهات منها الدينية".
وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة. 
https://www.youtube.com/watch?v=7WbXXcpErs8

الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الإفتاء المصرية دار الافتاء توقعات نتيجة المباريات

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