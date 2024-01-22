الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

لأول مرة.. التراث العلمي لمجلة الأزهر خلال 75 عاما يُقدَّم في 106 مجلدات بمعرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

 

يعرض جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال٥٥ نسخة كاملة من مجلة الأزهر منذ إنشائها؛ وحتى عام ٢٠٠٢، حيث تقع هذه النسخة في نحو ١٠٦ مجلدًا، وتمثل عدد النسخ الصادرة من المجلة في ٧٥ عامًا.

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وقال د. نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس تحرير المجلة: إنَّ مجلة الأزهر صدر العدد الأول منها في عام 1349هـ= 1930م، وتضمُّ العديد من المقالات والموضوعات المتنوِّعة التي يكتبها فيها كبار علماء الأزهر ومصر والعالم العربي، موضحًا أن المجلة تناقش عددًا من الموضوعات المهمة في: علوم القرآن والسُّـنَّة، والشريعة الإسلامية وعلومها، والعقيدة والأخلاق، وقضايا التجديد، وغيرها من فروع العلم والثقافة. 
أضاف عياد أنَّ المجلة تُخاطب المسلمين في أرجاء العالم كلِّه، وتستمد قوَّتها من عالمية الأزهر ورسالته، لافتًا إلى أنَّ المجلة تعد أحد مكونات التراث الثقافي للأزهر الشريف، حيث تضمُّ العديد من المقالات والموضوعات المتنوِّعة التي يكتبها كبار علماء الأزهر ومصر والعالم العربي، وقد تعاقب على رئاسة تحريرها عددٌ من العلماء الأجلَّاء، أبرزهم: الشيخ محمد الخضر حسين، والأستاذ محمد فريد وجدي، والأستاذ أحمد حسن الزيات، والدكتور علي الخطيب، والدكتور محمد رجب البيومي، والدكتور محمد عمارة، والدكتور محمود حمدي زقزوق.
وأشار الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إلى أن مشروع جمع أعداد المجلة في السنوات السابقة وما تحويه من تراث علمي مهم يعد إنجازًا عظيمًا، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يتم استكمال عدد السنوات خلال الفترة القادمة لتوثيق هذا التراث العلمي المهم.

جناح الأزهر الشريف الأزهر الشريف بمعرض القاهرة مجلة الأزهر نظير عي اد

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