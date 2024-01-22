الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

شيخ الأزهر يستقبل السفير الماليزى لدى القاهرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم، بمشيخة الأزهر، السفير زماني إسماعيل، سفير ماليزيا لدى القاهرة، بمناسبة انتهاء مدة خدمته في مصر.

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الإمام الأكبر: الأزهر لن يتوانى عن تقديم الدعم العلمى والدعوى اللازم للصومال

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن تمنياته الطيبة للسفير الماليزي في مهامِّه القادمة في ماليزيا، مؤكدًا أنه يذكر له حرصَه خلال فترة عمله على توطيد العلاقة بين ماليزيا والأزهر، واهتمامه بملف الطلاب الوافدين ومتابعته لشئونهم للوقوف على أبرز التحديات التي تواجههم والعمل على تذليل كل العقبات أمامهم.

وأشار فضيلة الإمام الأكبر إلى أنه لدينا ما يزيد علي ٧ آلاف طالب ماليزي يدرسون في مختلف المراحل التعليمية بالأزهر الشريف، ويتميزون بالأدب والأخلاق والجد والاجتهاد في تحصيل العلم والمعرفة، ويُولِيهم الأزهر عنايةً كبيرةً ويوفِّر لهم كل سبل التفوق والاجتهاد، ليصبحوا بعد تخرجهم سفراء للأزهر في بلادهم وحول العالم.

من جانبه، أعرب السفير الماليزي عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر خاصة قبل عودته إلى بلاده، وتقديره لما يقوم به فضيلته من جهود لدعم قضايا الأمة الإسلامية، وتقديم المساعدة والرعاية للطلاب الوافدين الدراسين بالأزهر وخاصة طلاب ماليزيا، مشيرًا إلى أن خريجي الأزهر في ماليزيا يحظون بتقدير كبير، ويتقلَّدون مناصب رفيعة في مختلف الهيئات والوزارات والمؤسسات الماليزية.

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف سفير ماليزيا لدى القاهرة

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