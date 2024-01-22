الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

شيخ الأزهر: علينا تسخير الجهود لما فيه مصلحة المواطنين

شيخ الازهر
شيخ الازهر

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الإثنين، الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، يصاحبه وفد رفيع المستوى من قيادات الهيئة؛ لبحث استعدادات مستشفيات جامعة الأزهر للتقدم للاعتماد من قِبَل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وقال الإمام الأكبر: إنه يجب أن نسخر جهودنا لما فيه مصلحة المواطنين، وبخاصة الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية الصحية، وإنه من الضروري أن تتضافر جهود الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية لإحداث فارق إيجابي على مستوى منظومة المؤسسات الصحية والطبية من مستشفيات ومراكز صحية وعيادات وغيرها.

كما شدد شيخ الأزهر، على ضرورة الاستماع لتعليقات المواطنين، باعتبارهم المتعاملين والمستفيدين في المقام الأول من الخدمات والمشروعات الطبية؛ للوقوف على مدى جديتها وصلاحيتها، ودراسة هذه التعليقات بشكل دوري لتحسين جودة الخدمات المقدمة، والتأكد من مناسبتها لتوقعات المرضى، وبما يضمن استمرارية هذه المشروعات ونجاحها في المستقبل.

ومن جهته؛ أوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، أن مستشفيات جامعة الأزهر تضم خمس مستشفيات جامعية، ثلاث منها بالقاهرة (الحسين الجامعي- سيد جلال الجامعي- الزهراء الجامعي)، بالإضافة إلى مجمع المستشفيات بأسيوط ودمياط، هذه المستشفيات تتبع ٦ كليات بنين وبنات للطب بجامعة الأزهر.

وتابع بالإضافة إلى مركز القلب الإسلامي، ومركز السكان، ووحدة الجاما نايف بمستشفى دمياط، ووحدة الكلى بمستشفى سيد جلال، مضيفًا أن هذه المستشفيات الجامعية تستقبل حوالي مليون مواطن وتُجري حوالي مئة ألف عملية خلال العام، كما أنها تُسهم في كل المبادرات الرئاسية مثل: منظومة قوائم الانتظار، والكشف المبكر عن أورام الثدي، ومبادرة قدم سليمة وغيرها، بجانب وحدة أمومة آمنة بمستشفى الزهراء الجامعي، التي تم افتتاحها مؤخرًا.

 الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أشار إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل التي تُوليها الدولة اهتمامها وتكتمل بحلول ٢٠٣٠ وتحظى بمتابعة مباشرة من فخامة الرئيس ودعم من الحكومة وكافة مؤسسات الدولة؛ تستلزم التعاون من كافة مقدمي الخدمة من جميع القطاعات، مثمنًا دور المنشآت الصحية التابعة لجامعة الأزهر في خدمة المرضى.

واستعرض رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية الخدمات التي تقدمها الهيئة؛ من حيث إصدار وتطوير وتطبيق معايير الجودة الوطنية الحاصلة على الاعتماد الدولي من "الاسكوا"، مؤكدًا استعداد الهيئة تقديم كافة أوجه الدعم الفني والتدريب للفرق الطبية بمستشفيات ومنشآت الأزهر لضمان جاهزيتها.

وأشاد بالاهتمام الذي يُوليه فضيلة الإمام وقيادات الجامعة بالحصول على اعتماد GAHAR، والذي يعد بوابة الدخول الرئيسية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الدكتور احمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية مستشفيات جامعة الأزهر

مواد متعلقة

وزير الأوقاف يوجه التحية للرئيس السيسى لموقفه تجاه الصومال

خطيبى كتب لى شقة هدية وفشكلنا الخطوبة فما حكم الشرع؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

حسن القصبي: الوطن أمانة سنسأل عنها يوم القيامة (فيديو)

الشبراوى يهنئ الرئيس ومؤسسات الدولة بعيد الشرطة

توقيع اتفاق تعاون بين "الأزهر للفتوى" و"فاهم" لدعم الصحة النفسية

"بن جفير" يوزع أسلحة على المستـوطنين.. الأزهر: استمرار التسليح ينذر باندلاع مواجهات قد تصل إلى الانتفـاضة

استعدادات مبكرة بالأوقاف لشهر رمضان ولا صحة لتحديد وقت محدد لصلاة التراويح

الإمام الأكبر: الأزهر لن يتوانى عن تقديم الدعم العلمى والدعوى اللازم للصومال

الأكثر قراءة

تفاصيل صادمة وتعذيب وحشى.. أسرى غزة يكشفون جحيم المعتقلات الإسرائيلية

سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية بالتزامن مع نوة "الغطاس"

غانا تخشى شبح الخروج المبكر أمام موزمبيق فى كأس أمم أفريقيا

مصدر يكشف وعد محمد صلاح للمسئولين قبل السفر إلى ليفربول

بعد قليل.. الحكم في دعوى منع جمال وعلاء مبارك من الترشح لأي منصب

النهارده كام طوبه 2024| ورقة نتيجة اليوم السبت 20-1-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

أحمد الصغير

العقول المصرية المهاجرة..!

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يشن غارات متواصلة على قطاع غزة تركزت على خان يونس

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة

نادى الأسير الفلسطينى: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضى