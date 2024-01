الأمانة العامة للإفتاء تصدر "جسور" تحت عنوان رجب الأصب ورحلة المواساة الإلهية

أصدرت الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم العددَ الجديد من نشرة "جسور" الشهرية، وذلك تحت عنوان "رجب الأصب ورحلة المواساة الإلهية"، حيث يتناول العدد بعضًا من القضايا المتعلقة بأحكام شهر رجب المبارك، كما يتطرق إلى رحلة المواساة الإلهية للرسول صلى الله عليه وسلم "رحلة الإسراء والمعراج"، وكذلك يرد على الشبهات المرتبطة بهذه الرحلة المباركة، كذلك يطوف العدد على مستجدات القضية الفلسطينية محتفيًا بالمسيرة الخالدة لفضيلة الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية.

ويكتب افتتاحية العدد الدكتور شوقي علام -مفتي جمهورية مصر العربية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- وذلك بعنوان "رحلة الإسراء بين الصبر والأمل" يتحدث فيها عن رحلة الإسراء والمعراج وما سبقها من أحداث كانت سببًا فيها لتكون رحلة نستلهم منها قيمًا مهمة مثل الثقة بنصر الله وحسن التسليم والتوكل عليه والأخذ بالأسباب.

كما يستعرض العدد مجموعة من أهم أخبار المؤسسات الإفتائية وحالة الإفتاء حول العالم وذلك ضمن باب "عالم الإفتاء".

وفي باب "رؤى إفتائية" يتناول فريق التحرير قضية "الإسراء والمعراج" وبعض الإشكاليات المثارة حولها، وذلك في تقرير بعنوان "الإسراء والمعراج والرد على الشبهات"، حيث يستعرض فريق التحرير رحلة "الإسراء والمعراج" باعتبارها معجزة كبرى من معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف كانت اختصاصًا وتكريمًا من الله جل جلاله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وبيانًا لشرفه ومكانته عند ربه.

أما في باب المؤشر العالمي للفتوى، فيجيب فريق التحرير على السؤال الأبرز "هل الإعلام الغربي متحيز في تغطية القضية الفلسطينية؟"

وتحت عنوان: "المقدسي الحق.. "مفتي القدس" صوت فلسطين ومنبع نضالها الذي لا ينضب" يستعرض فريق التحرير في باب "أعلام المفتين" بروفايلًا خاصًّا لفضيلة الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية.

كما يثري الدكتور إبراهيم نجم، -مستشار مفتي مصر والأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم- العدد بمقال مهم يأتي تحت عنوان "وقفات إيمانية من معجزة الإسراء والمعراج"، ويستعرض فيه الخصال والعبر والفضائل والفوائد العظيمة التي يجب أن يستلهمها المسلم من هذه الرحلة المباركة.

وكذلك يكتب هاني ضوة نائب المستشار الإعلامي لمفتي مصر ومدير تحرير جسور مقالًا آخر بعنوان "الإسراء والمعراج.. رحلة المواساة الإلهية للنبي بالروح والجسد"، وكيف كانت إحدى المعجزات التي أيَّد الله بها سيدنا محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم وخفف به عنه ما ألمَّ به في عام الحزن من وفاة عمه أبي طالب وزوجته السيدة خديجة رضي الله عنها، لتكون رحلة مواساة إلهية في توقيت مهم.

وفي القسم الإنجليزي من العدد يستعرض فريق التحرير جولة إخبارية في أخبار المؤسسات الإفتائية، كما يكتب الدكتور إبراهيم نجم مقالًا بعنوان" The Night Journey: When the Unseen is Reveale”، وموضوعًا آخر بعنوان "The Sacred Month of Rajab".