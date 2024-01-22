"البحوث الإسلامية" يعقد برنامجًا لمراجعة المقررات الدراسية للطلاب الوافدين بالكليات الشرعية لجامعة الأزهر

عقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بالتعاون مع مدينة البعوث الإسلامية والكليات الشرعية بجامعة الأزهر، محاضرات علمية لمراجعة المقررات الدراسية للطلاب الوافدين قبل بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، وبمشاركة فعّالة من جانب الطلاب، حيث عُقدت المراجعات لطلاب كليات الشريعة والقانون وأصول الدين.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد إن هذه المحاضرات العلمية تأتي ضمن الأنشطة المتنوعة الموجهة للطلاب الوافدين لدعم مستوياتهم التعليمية خلال فترة الدراسة، وبالاستعانة بأساتذة المواد الدراسية من كليات جامعة الأزهر المختلفة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بضرورة الاهتمام بالطلاب الوافدين، والعناية باحتياجاتهم الدراسية فهم يمثلون مصدرًا مهمًا لنشر العلم بشكل منضبط في ظل ما يعانيه العالم في هذه الأيام من انتشار لأصحاب الأفكار المنحرفة.

وأضاف الأمين العام أن الطالب الوافد يمثل النموذج الأزهري في بلاده وبالتالي فإن إعداده الإعداد الجيد في مختلف المجالات العلمية أمر لا غنى عنه، ولذلك فإن الأزهر الشريف بجميع قطاعاته حريص على دعم هؤلاء الطلاب علميًا شكلًا ومضمونًا بما يحافظ على انتماءهم للمنهج الأزهري الوسطي، ويحول دون أية محاولات لاستقطابهم والتلاعب بعقولهم.