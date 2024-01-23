الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أمين الفتوى يوضح حكم شراء السلع بالتقسيط من التطبيقات (فيديو)

د. محمد عبدالسميع
د. محمد عبدالسميع

أجاب الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال حول الشراء بالتقسيط عن طريق تطبيق إلكتروني.. هل هو جائز أم لا؟

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خطيبى كتب لى شقة هدية وفشكلنا الخطوبة فما حكم الشرع؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

قال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس" الثلاثاء:"التطبيقات كلمة واسعة جدا، والمفتى لا يستطيع الحكم إلا فى الأمر المحدد، يعنى لازم تقولى التطبيق ده بيبع إزاى وبيعمل قسط إزاى؟".

وتابع "لو التطبيق فى رقابة عليه وفى اعتماد له من الدولة إذن نقوم بالشراء منه، ما دام تحت رقابة الدولة، حتى لا تتعرض للنصب أو السرقة".

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.
https://www.youtube.com/watch?v=syfBoakq9lc

الشيخ محمد عبدالسميع دار الافتاء أمين الفتوى بدار الإفتاء فتاوى الناس فضائية الناس

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