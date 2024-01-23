ربيع الغفير: هناك حالات يجوز فيها التدخل فى حياة الآخرين (فيديو)

أجاب الدكتور ربيع الغفير، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال متصلة حول أن زوجها كان مريضا نفسيا، وهى كانت تراقبه فهل ما فعلته حلال أم حرام؟



وقال الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الثلاثاء: "ما فعلته يجوز، لأن هناك حالات يمكن فيها التطلع على حياة الآخرين، حماية لهم لأنهم بيكونوا غير قادرين على أمور حياتهم ومنهم المريض النفسي حماية له من تصرفات قد تؤدى به لهلاك نفسه".

وتابع: "كمان أولادنا الصغيرين يمكن إننا نتابعهم حماية لهم من أصدقاء السوء".

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.



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