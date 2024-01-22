الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

بجوائز 200 ألف جنيه.. مسابقة قرآنية لأبناء الوادي الجديد من "الأوقاف"

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أطلق الدكتور  محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، المسابقة المحلية المشتركة لأبناء محافظة الوادي الجديد في شهر رمضان المبارك 1445هـ، بحيث يبدأ الإعلان عنها بمديرية أوقاف الوادي الجديد خلال أسبوع وتُجرى امتحاناتها في شهر شعبان ليكرم الفائزون فيها في احتفال المحافظة بليلة القدر بجوائز 200 ألف جنيه مناصفة بين الأوقاف والمحافظة على أربع مستويات: 

 

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وزير الأوقاف يوجه التحية للرئيس السيسى لموقفه تجاه الصومال


• المستوى الأول: المرحلة الابتدائية 5 أجزاء.
• المستوى الثاني: المرحلة الإعدادية 10 أجزاء.
• المستوى الثالث: المرحلة الثانوية والجامعية نصف القرآن الكريم. 
• المستوى الرابع: مفتوح للجميع في القرآن الكريم كاملا، (أئمة ووعاظ ومعلمون ومعلمات وغيرهم).
وستضم المسابقة إلى جانب حفظ القرآن الكريم تفسير وبيان معاني المفردات ومقاصد السور لجزء (عمَّ يتساءلون) من خلال كتاب: البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم "الجزء الثلاثون".

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