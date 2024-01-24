الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

شيخ الأزهر يستقبل طلاب برنامجى "تعزيز كوادر العلماء" و"المعايشة اللغوية" الإندونيسيين

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

استقبل الإمام الأكبر،  الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، الطلاب المشاركين في برنامج «تعزيز كوادر علماء مسجد الاستقلال الإندونيسيين» بمناسبة تخرجهم من البرنامج، وكذلك الطلاب الجدد الملتحقون ببرنامج «المعايشة اللغوية» من أبناء «المدرسة المحمدية» بإندونيسيا البالغ عددهم (٤٤) وأبناء «معهد الشفاء الإسلامي» الإندونيسيين البالغ عددهم (٧٦) طالبًا وطالبة، وذلك بحضور د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، ود. نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشئون الطلاب الوافدين، ود. نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.

txt

شيخ الأزهر: «أتمنى أن يصبح تدريس اللغة العربية وتاريخ العرب إجباريًّا»

وقال الإمام الأكبر إن الأزهر لا يتوانى عن تقديم الدعم العلمي والدعوي لأبناء المسلمين حول العالم، سواء من خلال استضافة الطلاب الوافدين للدراسة داخل أروقة الأزهر ومعاهده وكلياته، أو بإرسال المبتعثين الأزهريين لنشر المنهج الأزهري، كما يستقبل الأئمة والدعاة من مختلف دول العالم لتدريبهم في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، وتزويدهم بالمهارات العلمية اللَّازمة للتعامل مع كل القضايا الدينية المعاصرة.

وأضاف الإمام الأكبر أنَّ الأزهر يسعى لتوطيد العلاقات العلميَّة والثقافيَّة مع العديد من دول العالم؛ من خلال بعثات المعايشة العلمية وبرامج تبادل العلماء والباحثين من دارسي الماجستير والدكتوراه والتخصصات الجامعية المتعددة، مؤكدًا أن «مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر» يقوم بمجهودات كبيرة في هذا الشأن، من خلال ترتيب الأنشطة، وتنسيق تواجد الوفود داخل مصر والوقوف على أبرز التحديات، والعمل على تذليل كل العقبات التي تواجههم، والاستعانة بكبار أساتذة الأزهر وعلمائه لإعداد البرامج التعليمية والدورات المتخصصة التي تُسهِمُ في بناء الطلاب الوافدين، وتأهيلهم علميًّا ومعرفيًّا وسلوكيًّا، على مختلف الأصعدة.

من جهتهم، عبَّر الطلاب عن سعادتهم لوجودهم في رحاب الأزهر الشريف، هذا الصرح العلمي الكبير، ولقائهم بالإمام الأكبر شيخ الأزهر، معربينَ عن تقديرهم الكبير لفضيلته، لما يبذله من جهدٍ كبيرٍ في خدمة الإسلام وقضايا المسلمين، مبدين فخرهم واعتزازهم بالانتماء للأزهر الشريف، ومؤكِّدين أنَّ الأزهر وعلماءه وطلابه يحظون بمكانة كبيرة في بلادهم.

جدير بالذكر أن برنامج «تعزيز كوادر العلماء» عُقد خصيصًا لباحثي الماجستير والدكتوراه من طلاب مسجد الاستقلال بإندونيسيا؛ لمساعدتهم على إتمام رسائلهم العلمية من خلال دورات تدريبية مكثفة يحاضر فيها كبار علماء الأزهر وأساتذته في مختلف التخصصات العلمية، والتعرف على المواد النظرية ذات الصلة بتخصصاتهم، والتدريب على الإجادة في كتابة الأبحاث العلمية، إلى جانب تعزيز مهارات اللغة العربية.

كما تم تدشين «برنامج المعايشة اللغوية» في ٢١ يناير الجاري ويستمر حتى ٨ فبراير المقبل، ويستهدف تأهيل وتدريب الطلاب والطالبات الإندونيسيين الناطقين بغير العربية، على عدد من المهارات اللغوية، وممارسة بعض الأنشطة اللغوية التي تُعزِّز تيسير تعاملهم في المجالات الحياتية المتنوعة، وإتقانهم للغة العربية، كما أنه يُبرز قوة تأثير الأزهر ووجه مصر الحضاري الممتد عبر سبعة آلاف عام، ويؤكد على مكانتها العالمية في تصدير العلم والمعرفة.

الأكثر قراءة

صور الأقمار الصناعية تكشف كارثة كبرى.. ماذا فعلت إسرائيل بأراضى غزة؟

طرد 6 من القيادات بينهم السنوار.. تفاصيل جديدة فى اتفاق تبادل المحتجزين بين حماس وإسرائيل

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

عجلة القيادة اختلت فى يد السائق.. كواليس دهس تريلا 5 سيارات بدائرى المريوطية

حقيقة زيارة ياسمين عبدالعزيز طليقها أحمد العوضى فى المستشفى

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

ماجد حبته

الحلم النووى.. خطوة جديدة

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار