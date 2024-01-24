الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

بحضور الشافعى وعلى جمعة.. جناح الأزهر يناقش "التجديد فى الفكر الإسلامى" غدًا

معرض الكتاب
معرض الكتاب

في إطار حرص الأزهر الشريف على مواصلة الحوار مع جميع أطياف المجتمع؛ يعقد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، غدًا الخميس، في تمام الواحدة ظهرًا، ندوة بعنوان: "أطروحات التجديد في الفكر الإسلامي المعاصر.. د.محمود زقزوق نموذجًا"، بحضور د. حسن الشافعي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، ود. محمد يسري جعفر، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، وأ.د رضا الدقيقي، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، حيث يدير الندوة سعد المطعني، مدير إذاعة القرآن الكريم سابقا.

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انطلاق الدورة الـ55 لمعرض القاهرة للكتاب بمشاركة 70 دولة

كما يعقد جناح الأزهر أيضًا في تمام الرابعة والنصف عصرًا ندوة بعنوان: "نصر أكتوبر وآفاق الوعي الديني والمجتمعي المعاصرة"، بحضور د.علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، ود.عبد الفتاح العواري، عضو مجمع البحوث الإسلامية،  ويدير الندوة. محمود عبدالرحمن، عضو المركز الإعلامي للأزهر الشريف.

ويشارك الأزهر الشريف – للعام الثامن على التوالي - بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55؛ انطلاقًا من مسئولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام. 

يقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.

الأزهر الشريف جناح الأزهر أطروحات التجديد في الفكر الإسلامي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر

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