الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مناقشة بدء تدريبات التأهيل التربوي للدفعة الثانية من معلمي مسابقة 30 ألف معلم بالغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

عقد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الجمعة، اجتماعًا بمديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية ومدير إدارة التدريب، لمناقشة آليات بدء تدريبات التأهيل التربوي للدفعة الثانية من معلمي مسابقة ٣٠ ألف معلم، جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وتناول المهندس ناصر حسن، خلال الاجتماع مناقشة آليات وتكليفات تنفيذ التدريب، تكليفات المدربين القائمين على التدريب، تكليفات الاشراف والمعاونين، تجهيز القاعات التي سيتم بها التدريب، وكل ما يتعلق بتدريبات المعلمين الجدد (الدفعة الثانية) التي من المقرر عقدها بداية من يوم الأحد، ولمدة أسبوعين، بمركز التدريب الرئيسي، والمدارس المحددة لتنفيذ التدريب للتأهيل التربوي لمعلمي مسابقة 30 ألف، الدفعة الثانية.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، أن التدريب سيكون مركزي، يتم في ٧ مقرات للتدريب، بمركز التدريب الرئيسي بالمديرية، وفي نطاق إدارتي شرق وغرب طنطا بالمدارس الثانوية كالتالي؛ مقر مركز التدريب الرئيسي بالمديرية، وعدد ٤ مقرات بإدارة شرق طنطا التعليمية، هي مدرسة الجلاء الثانوية، مدرسة الرافعي الثانوية، مدرسة قاسم أمين الثانوية، مدرسة السادات الثانوية، وعدد ٢ مقر بإدارة غرب طنطا التعليمية، وهي مدرسة الحكمة الثانوية، ومدرسة أم المؤمنين الثانوية.

واختتم وكيل الوزارة الاجتماع، بالتنبيه على أهمية إتمام المعلمين الجدد البرنامج التدريبى تمهيدا لاجتياز التدريبات التي تعقدها الجهة المعنية كمرحلة أخيرة، مضيفًا أنه بعد اجتياز هذه التدريبات سيتم البدء في الإجراءات التنفيذية لمسوغات التعيين بالتنسيق مع المديرية.

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