الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم الغربية" يتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تابع اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، سير الامتحانات للشهادة الإعدادية 2023 /2024 في يومها الخامس، حيث يؤدي اليوم طلاب الشهادة الإعدادية العامة البالغ عددهم 87068 طالب، الامتحان في 412 لجنة، في مادتي اللغة الإنجليزية،  والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصال

 

لا شكاوى من الامتحان

وأضاف المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، أن  يؤدي نحو 3492 طالب من طلاب الإعدادية المهنية الامتحان في 25 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر الامتحان في مادتي الرياضيات، والمجال الصناعي، حيث اطمأن وكيل الوزارة إلى عدم وجود أي مشكلات أو شكاوى من الامتحان على مستوى جميع اللجان بالإدارات التعليمية العشر.

 

جاء ذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وتزامنا مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، ومن داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية

 

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل دائم ومستمر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، حيث تم الاطمئنان إلى خروج جميع خطوط السير من مركز توزيع الأسئلة إلى جميع اللجان البالغ عددها 437 لجنة في ظل الحماية الأمنية والحماية المدنية، وحتى دخول اللجان، ويستمر أعمالها حتى نهاية اليوم والاطمئنان إلى عدم وجود مشكلات خلال سير الامتحانات.

طلاب الإعدادية المهنية مادتي الرياضيات والمجال الصناعي مركز توزيع الأسئلة والحماية المدنية

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