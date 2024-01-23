الثلاثاء 23 يناير 2024
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محافظات

محافظ الغربية يتفقد التجهيزات النهائية بالمجزر النصف آلى فى "شونى"

الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولة صباحية تفقد خلالها التجهيزات النهائية بالمجزر النصف آلي بقرية شوني، والذي تم الانتهاء من أعمال تطويره ورفع كفاءته، وتم تحويله من نقطة ذبح إلى مجزر نصف آلي، مزود بأحدث التقنيات الحديثة، لخدمة المواطنين وذبح رءوس الماشية وأيضا توقيع الكشف الطبي على الحيوانات بداية من لحظة دخولها للمجزر وحتى تسليمها كلحوم للجزارين والمواطنين، وتخضع لإشراف بيطري متكامل للتأكد من سلامة اللحوم قبل عرضها أمام الجمهور ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لرفع وتطوير المجازر.

 

واستمع المحافظ خلال جولته لشرح توضيحي من الدكتور حاتم أنور وكيل وزارة الطب البيطري، والذي أوضح أن المجزر يقام على مساحة 3 قراريط ومكون من 3 أدوار مجهز بأحدث الآلات المتطورة التي تضمن إتمام عملية ذبح نظيفة لرءوس الأغنام والماشية لإخراج لحم نظيف مطابق للمواصفات العالمية، هذا إلى جانب تحقيق الاستفادة المثلى من مخلفات الذبح والفضلات ومعالجتها بطريقة آمنة وصديقة للبيئة وتبلغ طاقته الاستيعابية "20 رأس ماشية / ساعة، 50 رأس أغنام / ساعة.

وأكد الدكتور رحمي، خلال تفقده المشروع، أن مثل هذه المشاريع الإنتاجية تهدف لتقديم خدمة عالية الجودة بسعر مناسب للمواطنين، إلى جانب توفيرها فرص عمل للشباب بعد تأهيلهم وتدريبهم على استخدام الآلات المطورة وآلية العمل بها، مشيرًا إلى أن المجزر يهدف في المقام الأول للقضاء على الذبح خارج المجازر.

التجهيزات النهائية بقرية شوني اعمال تطويره ورفع كفاءته نقطة ذبح مجزر نصف آلي التقنيات الحديثة رؤوس الماشية سلامة اللحوم

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