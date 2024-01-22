الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تضامن الغربية" تطلق مع جمعية الأورمان حملة "ستر ودفا وإطعام"

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أطلقت مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع جمعية الأورمان بالغربية حملة "ستر ودفا وإطعام"، تهدف لكساء الأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا، والفئات المهمشة، وأطلقتها تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية بهدف إسعاد هذه الفئات، للتخفيف عن كاهلهم وحمايتهم من برد الشتاء، وذلك من خلال توفير ملابس شتوية ثقيلة تشعرهم بالدفء، مما يساعدهم على تحمل برد الشتاء القارص.

وأكد أحمد حمدي عبدالمتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.
 

الحملة تهدف إلى توزيع ملابس شتوية ثقيلة على غير القادرين في القرى 

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الحملة تهدف إلى توزيع ملابس شتوية ثقيلة على غير القادرين في القرى والنجوع بالمحافظة من خلال مكتب الأورمان في الغربية برعاية الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأضاف أن الجمعية توفر للمتبرعين "سهم اللبس" بقيمة 500 جنيه، والذي يتيح للمتبرع بهذا المبلغ توصيل كسوة شتوية لأسرة أو لشخص غير قادر، من خلال الخط الساخن رقم 19455، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا ووصول الخدمة إلى أكبر عدد من المستفيدين حتى يتسنى للجمعية استمرار تقديم الخدمة طوال موسم الشتاء.

يذكر أن جمعية الأورمان تواصل مسيرتها الخيرية على قدم وساق، وذلك في إطار حرص الجمعية الدائم على بذل قصارى جهدها لخدمة المواطنين في جميع قرى ونجوع ومدن محافظة الغربية.

تضامن الغربية تستمر في تنظيم حملة الـ 16 يوم ا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات ستر ودفا وإطعام لكساء الأسر الأولى بالرعاية ملابس شتوية ثقيلة لمؤسسات المجتمع المدني

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