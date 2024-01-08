"تضامن الغربية" توزع طن لحوم على 500 أسرة من الأولى بالرعاية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية جمعية الأورمان فى تنظيم احتفالات لتوزيع 1000 كيلو لحوم مجانا بمطرانية العذراء مريم بالمحلة الكبرى، وكنيسة الملاك ميخائيل بطنطا، وكنيسة الشهيدة رفقة بقرية سنباط مركز زفتى، وكنيسة العذراء مريم بقرية كفر سليمان مركز السنطة.

جاء ذلك في ظل توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، ولإدخال روح البهجة على 500 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

حضر الاحتفالات كل من القمص يوسف ناشد، راعى كنيسة الشهيدة رفقة بقرية سنباط مركز زفتى، والقمص ميخائيل صبحى، راعى كنيسة الملاك ميخائيل بطنطا، والأنبا إغناطيوس، راعى مطرانية العذراء مريم بالمحلة الكبرى.

أهمية تضافر كل الجهود لتوفير المساعدات اللازمة للأسر بالقرى الأكثر احتياجًا

وقال أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، إنه تم توزيع 1000 كيلو لحوم على 500 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا من المسيحيين، مؤكدا أهمية تضافر كل الجهود لتوفير المساعدات اللازمة للأسر بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة وتوفير متطلباتهم.

من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية تحرص دائما على مشاركة المسيحيين مناسباتهم، وتقديم المساعدات اللازمة للأسر الأكثر احتياجا، في قرى ومدن المحافظة.

واختتم شعبان، أن الجمعية بمحافظة الغربية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.