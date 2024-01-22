الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 35 مخالفة خلال حملة تموينية مفاجئة في الغربية

مخالفة
مخالفة

ضبطت  مباحث التموين بالغربية، في حملة على مدار  24 ساعة، مخالفات تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة.

وتلقى العقيد عمرو الطوخى مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارا يفيد بتحرير35  مخالفة متنوعة شملت، البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وتلاعب في الأوزان، وسلع مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنتهية الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة.
وكان مدير أمن الغربية قد وجه مباحث التموين، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.
 

ضبط أصحاب 4 مخابز  بالمحلة وبسيون والسنطة استولوا على 57 جوال دقيق بلدى


كما تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط أصحاب 4 مخابز  بالمحلة وبسيون والسنطة، استولوا على 57 جوال دقيق بلدى مدعم، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق.

ضبط 33 تاجر سجائر جملة وقطاعى يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية

 و كانت مديرية التموين بمحافظة الغربية، قد تمكنت من ضبط  33 تاجرا سجائر جملة وقطاعى بمراكز، يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 200 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة.

وكان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد قاد حملة لمفتشى الرقابة التموينية بالمديرية للمرور والتفتيش علي محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعى بمراكز ومدن المحافظة، وتم خلالها رصد  33 تاجرا يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 200 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة.

وتم تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وإخطار النيابات العامة المختصة لتجرى شئونها.
 

تاجر سجائر جملة وقطاعى بالبيع بأزيد من التسعيرة تحرير محاضر وإخطار النيابات جوال دقيق

مواد متعلقة

تحرير 626 محضر تموين متنوعًا فى سوهاج

الأكثر قراءة

تفاصيل صادمة وتعذيب وحشى.. أسرى غزة يكشفون جحيم المعتقلات الإسرائيلية

سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية بالتزامن مع نوة "الغطاس"

غانا تخشى شبح الخروج المبكر أمام موزمبيق فى كأس أمم أفريقيا

مصدر يكشف وعد محمد صلاح للمسئولين قبل السفر إلى ليفربول

النهارده كام طوبه 2024| ورقة نتيجة اليوم السبت 20-1-2024

بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة طبيب تجميل تعدى جنسيًا على شقيقة زوجته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

أحمد الصغير

العقول المصرية المهاجرة..!

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يشن غارات متواصلة على قطاع غزة تركزت على خان يونس

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة

نادى الأسير الفلسطينى: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضى