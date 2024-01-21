متأثرة بحروقها... وفاة الزوجة ضحية شقيق زوجها بالغربية

خيم الحزن الشديد على قرية محلة لبن بمركز بسيون في محافظة الغربية، وذلك لوفاة "ريهام نصر الدين" الزوجة ضحية شقيق زوجها متأثرة بحروقها، بعد أن مكثت 25 يوما في أحد مراكز الحروق بالقاهرة تاركة خلفها طفلة رضيعة تبلغ من العمر عدة شهور.



ترجع أحداث الواقع عندما تلقي اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة باستقبال قسم الحروق بمستشفى كفر الزيات سيدة تدعي "ريهام نصر الدين"وتبلغ من العمر 19عامًا، وتقيم بقرية محلة اللبن التابعة لمركز بسيون، ومصابة بحروق من الدرجة الثالثة وحالتها حرجة وغير مستقرة.

على الفورانتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل الواقعة وتبين من التحريات الأولية أن وراء الواقعة المدعو" ط.ا "سائق توكتوك شقيق زوج المجني عليها ومقيم بقرية محلة اللبن التابعة لمركز بسيون، وقام بسكب كمية من مادة قابلة للاشتعال " التنر" على زوجة شقيقه، وإشعال النيران بجسدها بعد نشوب مشادة كلامية بين المجني عليها ووالدته، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.