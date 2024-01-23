محافظ الغربية يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة الـ72

بعث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، برقية تهنئة للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، الذي يوافق يوم 25 يناير.

وجاء نص البرقية، “يسعدني أن أبعث لسيادتكم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة عيد الشرطة متوجها للمولى عز وجل بخالص الدعوات لسيادتكم بوافر الصحة ولمصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات دامت مصرنا آمنة وقوية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة”.

تهنئة رجال الشرطة بمناسبة عيدهم

وقدم رحمي التهنئة لكافة رجال الشرطة بمناسبة عيدهم، معربًا عن شكره وتقديره لما يقدمونه من تضحيات غالية في سبيل تحقيق الأمن والأمان لمصرنا الغالية، داعيًا المولى -عز وجل- أن يحفظ مصر قيادة وحكومة وشعبا.

كما أرسل محافظ الغربية برقيات تهنئة لكافة قيادات الداخلية، مؤكدا تقدير الشعب المصري لجهود رجال الشرطة المخلصين في حماية الجبهة الداخلية والسهر على أمن وأمان المواطنين بكل الصدق والإخلاص والتفاني وتضحياتهم إلى جانب رجال القوات المسلحة في سبيل استقرار الوطن وحمايته.