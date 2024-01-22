محافظ الغربية يعيد تشكيل لجان المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية

ترأس الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اجتماع لجان المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمحافظة الغربية، والذى يهدف إلى الارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية في كل القطاعات من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان. جاء ذلك بحضور رؤساء وأعضاء لجان المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وخلال الاجتماع قرر المحافظ إعادة تشكيل اللجان لتتماشى مع الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية 2023-2030، فأصدر المحافظ قرارًا بتشكيل 6 لجان وهي لجنة الحوكمة والمتابعة والتقييم "اللجنة العليا" برئاسة محافظ الغربية، لجنة حماية الحقوق الإنجابية، لجنة الاستثمار في الثروة البشرية، لجنة تدعيم دور المرأة، لجنة التعليم والتعلم، لجنة الاتصال والإعلام من أجل التنمية.

كما وجه المحافظ بإطلاق حملة توعوية كبرى بمحاور المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لتجوب الشوارع بالقرى والنجوع والمدن من خلال التنسيق بين كل الجهات بالمحافظة، مشددًا على ضرورة الإعداد والتدريب الجيد لسفراء المشروع من مختلف الفئات العمرية ليكونوا خير سفراء للتوعية بأهداف المشروع القومي في محافظة الغربية.