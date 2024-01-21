محافظ الغربية يقيل رئيس وحدة محلية

قرر محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، إقالة رئيس الوحدة المحلية لقرية حانوت؛ لتقاعسه عن أداء مهام عمله وسوء مستوى النظافة في القرية.

جاء ذلك أثناء إجراء محافظ الغربية جولة صباحية لمتابعة مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز زفتى، مؤكدًا أنها تجربة تنموية شاملة ومتكاملة رسمت ملامح جديدة للريف المصري، وحسنت الحياة المعيشية للمواطنين من خلال تصحيح البنية التحتية وإرساء دعائم العدالة الاجتماعية بإنجاز خدمات اجتماعية وتعليمية واقتصادية وثقافية، وتطوير المنظومة الصحية والتعليمية وتدشين شبكات للنقل والطرق والكباري وتحسين منظومة الاتصالات.

وبدأت الجولة بقرية دهتورة، حيث تفقد المحافظ طريق كورنيش قناطر دهتورة وحدة طب أسرة دهتورة والوحدة الاجتماعية، وتابع المحافظ جولته بتفقد وحدة طب الأسرة بكفر شبرا قلوج، لتقدم الخدمات الصحية للقرية والقرى المجاورة.

وتفقد المحافظ، خلال الجولة، عمارات كفر سنباط ١ و٢، واطمأن على مستوى التشطيبات، مؤكدًا أن هذا المشروع سوف يوفر سكنًا ملائمًا يليق بالمواطن المصري طبقًا لما وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعرب المحافظ عن استيائه الشديد من أداء رئيس الوحدة المحلية، لعدم تواجده بالشارع ومتابعة أعمال النظافة وتقاعسه عن رفع الإشغالات بشوارع القرية، وكذلك عدم تفاعله مع المواطنين وحل مشاكلهم وتلبية احتياجاتهم.



واستمرت الجولة بتفقد مركز تنمية الأسرة والطفولة بسنباط ومركز شباب كفر السنادية ومركز شباب كفر السحيمية.



واختتمت الجولة بقرية شرشابة، حيث تفقد المحافظ وحدة الحديد والمنجنيز وحدة طب الأسرة ومحطة معالجة شرشابة.

وخلال الجولة، التقى محافظ الغربية عددًا من المواطنين، حيث استمع لشكواهم ووجه بحلها، كما ناشد المحافظ المواطنين بضرورة الحفاظ على ما تم تنفيذه من مشروعات باعتبارها ممتلكات عامة يستفيد بها المواطن.

ووجّه الأهالي الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، لتنفيذ أعمال المبادرة لضمان "حياة كريمة" للمواطنين، والحرص على توصيل كل الخدمات والمرافق بقرى الريف المصري، كما وجه الأهالي الشكر لمحافظ الغربية على حرصه المستمر على متابعة الأعمال بقرى مركز زفتى.