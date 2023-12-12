رابط بوابة الوظائف الحكومية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وأبرز الفرص المتاحة

بوابة الوظائف الحكومية تنال الكثير من الاهتمام من الشباب لدورها في نشر الوظائف المعلن طبقا للجهة المعلنة وكذلك عرض مواعيد الامتحانات الالكترونية والشفوية.

نعرض في التقرير التالي رابط بوابة الوظائف الحكومية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة واحدث الوظائف التي تعلن عنها البوابة كي يمكن الاطلاع عليها.

رابط بوابة الوظائف الحكومية

الوصول إلى رابط بوابة الوظائف الحكومية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من هنا.

يمكن الاستعلام عن الوظائف التي تقدم لها عدد من الشباب من خلال ايقونة الاستعلام ثم ادخل رقم التقديم والرقم القومي واضغط على استعلم.

أو البحث عن الوظائف المعلن عنها حديثًا على بوابة الوظائف الحكومية والتي يمكن الوصول إليها بكل سهولة من خلال ايقونة الوظائف.

الوظائف المتاحة على بوابة الوظائف الحكومية

متاح وظيفة أمين عام المعهد في المعهد القومي للاتصالات السلكية واللاسلكية يبدأ التقديم عليها من اليوم 2023/12/12 وحتى 2024/01/11.

متاح وظائف قيادية ووظائف اشرافية في وزارة النقل في قطاع النقل البحري بدأ التقديم عليها من 2023/12/10 ويستمر حتى 2024/01/09.

متاح الوظائف التالية مدير عام الإداره العامه للصيانه والورش ومدير عام الإداره العامه للموارد البشريه في الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بدأ التقديم فيها من 2023/12/10 ويستمر حتى 2024/01/09.

متاح وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون التجارية في الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بدأ التقديم فيه 2023/12/10 ويستمر حتى 2024/01/09.

متاح وظائف لاعضاء هيئات تدريس في جامعة الأزهر بدأ التقديم فيها من 2023/12/04 ويستمر حتى 2023/12/19.

متاح وظائف قيادية في الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا المصرية) يستمر التقديم فيها حتى 2024/01/02.