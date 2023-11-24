بوابة الوظائف الحكومية 2023.. استعلام عن وظيفة الأوقاف برقم الطلب

توفر بوابة الوظائف الحكومية 2023 الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رابط لاستعلام عن وظيفة الأوقاف برقم الطلب، كذلك تتيح تقديم الوظائف الحكومية 2023 التي يتم الإعلان عنها من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

استعلام عن وظيفة الأوقاف برقم الطلب

خطوات الاستعلام عن وظيفة الأوقاف برقم الطلب

انتقل إلى موقع بوابة الوظائف الحكومية . انقر على "الاستعلام". ادخل رقم الطلب الخاص بك في الحقل المخصص لذلك. ادخل الرقم القومي الخاص بك في الحقل المخصص لذلك. انقر على "بحث".

مثال

لنفترض أن رقم الطلب الخاص بك هو 123456789، ورقم القومي الخاص بك هو 1234567890000000، في هذه الحالة، ستتبع الخطوات التالية للاستعلام عن حالة طلبك:

انتقل إلى موقع بوابة الوظائف الحكومية. انقر على "الاستعلام". أدخل "123456789" في الحقل المخصص لرقم الطلب. أدخل "1234567890000000" في الحقل المخصص للرقم القومي. انقر على "بحث".

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نتيجة استعلام بوابة الوظائف الحكومية 2023

إذا نجحت في الاستعلام عن حالة طلبك، فستظهر لك صفحة تحتوي على معلومات حول حالة طلبك، هذه المعلومات قد تشمل ما يلي:

اسم الوظيفة التي تقدمت لها.

تاريخ التقدم للوظيفة.

نتيجة الاختبار الشفوي.

نتيجة الاختبار التحريري.

نتيجة المقابلة الشخصية.

إذا لم تنجح في الاستعلام عن حالة طلبك، فستظهر لك رسالة خطأ. يمكن أن تكون أسباب ظهور رسالة الخطأ ما يلي:

إدخال رقم الطلب أو الرقم القومي بشكل غير صحيح.

عدم توفر نتائج الاختبار أو المقابلة الشخصية بعد.

بوابة الوظائف الحكومية 2023

كذلك اتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الاستعلام عن نتائج الامتحان الإلكتروني الذي تم إجراؤه للمتظلمين في ثلاث مسابقات لشغل وظائف بثلاث هيئات تابعة لوزارة النقل، وهي الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، والهيئة العامة للطرق والكباري، والهيئة العامة للنقل النهري.

يذكر أن المتقدمين الذين تم قبول تظلماتهم خضعوا لذات الامتحان الذي خضع له أقرانهم في الامتحان الخاص بكل مسابقة من المسابقات الثلاث وقد تم ذلك خلال أيام السبت والأحد والإثنين من الأسبوع الجاري.