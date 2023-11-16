لينك بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي من ضمن الموضوعات التي يكثر البحث عنها خلال الساعات الماضية، وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل" من قبل المواطنين بكافة محافظات جمهورية مصر العربية للحصول على رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي لإتمام عملية الاستعلام من المنزل بدلًا من الذهاب للمصالح الحكومية.

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من المواطنين لمعرفة تفاصيل الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة إلكترونيًا، يرصد “الدستور” في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها للحصول على الخدمات إلكترونيًا.

يمكنك تتبع الخطوات التالية حتى تتمكن من إتمام عمليه الاستعلام لبرنامج تكافل وكرامة وإليكم التفاصيل في السطورالتالية:

1 - في البداية يقوم المستعلم بالدخول على موقع بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة من خلال هذا الرابط اضغط هنا.

2 - وفي الخطوة التالية يقوم المستعلم بإضافة الرقم القومي الخاص به والمكون من 14 رقما.

3 - ثم قم بالضغط على خدمة الاستعلام.

4 - في حالة تقديم شكوى فعليك الضغط على زر تسجيل شكوى.

5 - سوف تظهر أمامك كل المعلومات حول معاش تكافل وكرامة.

أوراق التقديم لمعاش تكافل وكرامة

صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.

صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

صورة إقرار الوصاية للأيتام.

صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

الفئات التي تستحق معاش تكافل كرامة