توفر بوابة الحج المصرية رابط الاستعلام عن قرعة الحج بالرقم القومي، كما توفر البوابة كافة التفاصيل عن حج القرعة وتكلفته وخطوات الاستعلام عن نتيجته، وهو ما تعرضه الدستور بالتفصيل في التقرير التالي.

بوابة الحج المصرية.. الاستعلام عن قرعة الحج بالرقم القومي

تبدأ قرعة الحج للعام 1445 – 2024 وفق الجدول الذي وضعته وزارة الداخلية وأعلنت عنه عبر بوابة الحج المصرية، والتي تبدأ في كل محافظة في توقيت مختلف.

تعلن نتيجة حج القرعة عبر بوابة الحج المصرية اليوم الأحد في محافظات «الإسكندرية – دمياط – الدقهلية – المنيا – القليوبية».

وسيتم إعلانها يوم الاثنين 13 نوفمبر، فى محافظات «البحيرة – بورسعيد – الغربية – بني سويف- جنوب سيناء – أسوان»، ويوم الثلاثاء 14 نوفمبر فى محافظات «كفر الشيخ – الوادى الجديد – الاسماعيلية – المنوفية – الفيوم».

أما يوم الأربعاء 15 نوفمبر فسيتم إعلانها فى محافظات «أسيوط – السويس – البحر الأحمر – الأقصر»، ويوم الخميس 16 نوفمبر سيتم إعلان نتيجة قرعة الحج في محافظات «سوهاج – قنا – شمال سيناء».

وكانت نتيجة حج القرعة في محافظات «القاهرة – الجيزة – الشرقية – مطروح» تم إعلانها أمس السبت 11 نوفمبر

كيف اعرف نتيجة قرعة الحج؟

يستطيع المتقدمون لبرنامج حج القرعة الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج عبر بوابة الحج المصرية من خلال https://hij.moi.gov.eg/، اختر استعلام نتيجة القرعة، أدخل الرقم القومى، أدخل رقم المصنع، أدخل كود التحقق الظاهر أمامك على الموقع، اضغط بحث، تظهر النتيجة فائز أو غير فائز.

تكلفة الحج 2024 في مصر؟

نبهت وزارة الداخلية على الحجاج ضرورة سداد تكلفة الحج كاملة، وتكون شاملة قيمة تذكرة السفر بالطائرة، على أن يلتزم الفائز بفرصة الحج بسداد أى تكاليف إضافية تفرضها السلطات السعودية على المسار الإلكترونى السعودى، وفى حالة عدم سداد تكاليف الحج خلال الفترة المُحددة، يتم اعتبار ذلك تنازلا من الفائز عن فرصة الحج، ويُطبق فى هذا الشأن قواعد التنازل العامة التى أقرتها الوزارة، ويتم تصعيد الفائزين بالقرعة الاحتياطية.