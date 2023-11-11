السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليوم.. 4 محافظات تفتتح إجراء قرعة الداخلية لموسم الحج 1445هـ/2024م

الحج
الحج

تبدأ وزارة الداخلية اليوم السبت فى إجراء القرعة العلنية لموسم الحج لعام 1445هـ/2024م، ولمدة 6 أيام.

ومن المقرر أن تبدأ إجراءات القرعة اليوم بمديريات أمن (القاهرة - الجيزة - الشرقية - مطروح).

فيما تجرى الأحد المقبل بمديريات أمن (الإسكندرية – دمياط – الدقهلية – المنيا – القليوبية)، والإثنين بمديريات أمن (البحيرة – بورسعيد – الغربية – بني سويف - جنوب سيناء – أسوان).

وستجرى إجراءات القرعة الثلاثاء المقبل بمديريات أمن (كفرالشيخ – الوادي الجديد – الإسماعيلية – المنوفية – الفيوم)، والأربعاء بمديريات أمن (أسيوط – السويس – البحر الأحمر – الأقصر)، لتنتهي إجراءات القرعة الخميس المقبل بمديريات أمن (سوهاج – قنا – شمال سيناء).

التقديم لقرعة الحج 

وكان التقديم لقرعة الحج بدأ من يوم السبت 21-10-2023 وحتى الإثنين الماضي 6-11-2023. 

وعقب الانتهاء من إجراءات قرعة الحج 2024 العلنية سيتم إعلان الرسوم المقررة للحج لهذا الموسم، وإعلانها للفائزين، للبدء في تحصيل الرسوم، ومن المقرر أن تمثل الرسوم القيمة الفعلية فقط لجميع الخدمات المقدمة للحجاج.

وتسدد تكاليف طلب قرعة الحج 2023 الورقى بالمراكز والأقسام، أما بالنسبة للطلب الإلكترونى أو المكالمات الصوتية فإنه يتم خصم القيمة المالية المحددة لطلب الحج من خلال طرق السداد الآلية المتعددة (بطاقة الائتمان- جهات التحصيل الإلكترونى المتعاقد معها) ولا يعتبر الطلب مقبولًا إلا بعد سداد قيمته المالية.

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