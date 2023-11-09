موعد إعلان أسماء الفائزين في نتيجة قرعة الحج 2024 بالمحافظات

موعد ظهور نتيجة قرعة الحج 2024 من أكثر الأمور بحثًا على محرك البحث (جوجل) اليومي حاليًا قرعة الحج التابعة لوزارة الداخلية وأسماع المقبولين.

ونجد أن راغبي أداء الفريضة على مستوى الجمهورية اعتادوا الدخول على موقع وزارة الداخلية للتعرف على موعد نتيجة قرعة الحج 2024.

موعد إعلان نتيجة قرعة الحج 2024

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية عن قرعة علنية لاختيار اسماء المقبولين؛ لأداء مناسك الحج هذا العام الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن تكون تلك المدة من يوم السبت الموافق 11 نوفمبر حتى الخميس 16 نوفمبر 2023 بحيث كل يوم تظهر نتيجة لكل محافظة لأعداد وأسماء المقبولين.

مواعيد إعلان أسماء الفائزين نتيجة قرعة الحج 2024

تعلن أسماء الفائزين في قرعة مديريات أمن محافظة «القاهرة، الجيزة، الشرقية، مطروح»، يوم السبت الموافق 11 نوفمبر 2023.

قرعة مديريات أمن محافظة «الإسكندرية، الدقهلية، المنيا، القليوبية» يوم الأحد الموافق 12 نوفمبر 2023.

وقرعة مديريات أمن محافظة «البحيرة، الغربية، بني سويف، جنوب سيناء، أسوان»، يوم الاثنين الموافق 13 نوفمبر 2023.

قرعة مديريات أمن محافظة «الوادي الجديد، كفر الشيخ، الإسماعيلية، المنوفية، الفيوم» في يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر 2023.

قرعة مديريات أمن محافظة «أسيوط، السويس، البحر الأحمر، الأقصر»، بيوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر 2023.

وقرعة مديريات أمن محافظة «سوهاج، قنا، شمال سيناء» بيوم الخميس الموافق 16 نوفمبر 2023.

الاستعلام عن أسماء الفائزين

ويمكن الاستعلام عن أسماء المقبولين من خلال بوابة الحج الموحدة المصرية ويمكن للمتقدمين إدخال البيانات اللازمة وإتباع الخطوات الإلكترونية المطلوبة.



وأكدت الداخلية أنها ستعلن عن تكلفة حج القرعة 2024/1445 عقب الإعلان عن أسماء الفائزين حيث تجرى حاليا التنسيق مع وزارة الحج والعمرة السعودية للوقوف على التفاصيل حيث تتاح لهم الفرصة الكاملة لسداد رسوم الحج في فروع البنوك الوطنية الأهلي ومصر والقاهرة أو من خلال مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري عبر حساب مدفوعات حج القرعة.