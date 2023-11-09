الخميس 09 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

موعد إعلان أسماء الفائزين في نتيجة قرعة الحج 2024 بالمحافظات

قرعة الحج
قرعة الحج

موعد ظهور نتيجة قرعة الحج 2024 من أكثر الأمور بحثًا على محرك البحث (جوجل) اليومي حاليًا قرعة الحج التابعة لوزارة الداخلية وأسماع المقبولين.

ونجد أن راغبي أداء الفريضة على مستوى الجمهورية اعتادوا الدخول على موقع وزارة الداخلية للتعرف على موعد نتيجة قرعة الحج 2024.

موعد إعلان نتيجة قرعة الحج 2024 

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية عن قرعة علنية لاختيار اسماء المقبولين؛ لأداء مناسك الحج هذا العام الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن تكون تلك المدة من يوم السبت الموافق 11 نوفمبر حتى الخميس 16 نوفمبر 2023 بحيث كل يوم تظهر نتيجة لكل محافظة لأعداد وأسماء المقبولين.

موعد قرعة الحج 2024/1445.. والاستعلام عن أسماء المقبولين

تعرف على مواعيد قرعة موسم الحج لعام 1445هـ/2024م بكافة مديريات الأمن

رابط تقديم قرعة الحج 2024.. وطرق التقديم المتاحة للمواطنين

الآن.. شروط التقديم فى قرعة الحج 2024 ورابط التسجيل

مواعيد إعلان أسماء الفائزين نتيجة قرعة الحج 2024 

تعلن أسماء الفائزين في قرعة مديريات أمن محافظة «القاهرة، الجيزة، الشرقية، مطروح»، يوم السبت الموافق 11 نوفمبر 2023.

قرعة مديريات أمن محافظة «الإسكندرية، الدقهلية، المنيا، القليوبية» يوم الأحد الموافق 12 نوفمبر 2023.

وقرعة مديريات أمن محافظة «البحيرة، الغربية، بني سويف، جنوب سيناء، أسوان»، يوم الاثنين الموافق 13 نوفمبر 2023.

قرعة مديريات أمن محافظة «الوادي الجديد، كفر الشيخ، الإسماعيلية، المنوفية، الفيوم» في يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر 2023.

قرعة مديريات أمن محافظة «أسيوط، السويس، البحر الأحمر، الأقصر»، بيوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر 2023.

وقرعة مديريات أمن محافظة «سوهاج، قنا، شمال سيناء» بيوم الخميس الموافق 16 نوفمبر 2023.

الاستعلام عن أسماء الفائزين

ويمكن الاستعلام عن أسماء المقبولين من خلال بوابة الحج الموحدة المصرية ويمكن للمتقدمين إدخال البيانات اللازمة وإتباع الخطوات الإلكترونية المطلوبة.

وأكدت الداخلية أنها ستعلن عن تكلفة حج القرعة 2024/1445 عقب الإعلان عن أسماء الفائزين حيث تجرى حاليا التنسيق مع وزارة الحج والعمرة السعودية للوقوف على التفاصيل حيث تتاح لهم الفرصة الكاملة لسداد رسوم الحج في فروع البنوك الوطنية الأهلي ومصر والقاهرة أو من خلال مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري عبر حساب مدفوعات حج القرعة.

محرك البحث اليومي محرك البحث جوجل وزارة الداخلية قرعة الحج مواعيد إعلان نتيجة قرعة الحج 2024

مواد متعلقة

موعد قرعة الحج 2024/1445.. والاستعلام عن أسماء المقبولين

تعرف على مواعيد قرعة موسم الحج لعام 1445هـ/2024م بكافة مديريات الأمن

الآن.. شروط التقديم فى قرعة الحج 2024 ورابط التسجيل

الأكثر قراءة

قائمة المنتخب لمباراتي جيبوتي وسيراليون في تصفيات المونديال.. صدمة للزمالك

"الأرصاد": انخفاض الحرارة بداية من اليوم.. والقاهرة تسجل 28 درجة

الحكومة تطرح شققًا بنظام الإيجار ضمن مشروع "سكن كل المصريين"

بعد 6 أشهر زواجًا.. قناوى يُنهى حياة زوجته بـ"قطع الرقبة" و10 طعنات

الوحدة الإماراتى يقيل موسيمانى

البنت بـ3 آلاف جنيه.. مفاجآت فى اعترافات "أم خالد" زعيمة أكبر شبكة للحرام بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وضع معقد

ماجد حبته

مؤتمر باريس حول غزة

خالد عكاشة

مستجدات الوضع الميدانى فى السودان!

محمد العسيري

نحن لا نأكل الحرب.. الحرب تأكل الجميع

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

لواء.حمدى البطران

مصر وغزة.. وحديث المآسى

محمد رفعت

تطور الموقف المصرى!

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس