الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

هيئة النظافة تعلن عن وظائف شاغرة.. و"التنظيم والإدارة" يوضح الشروط

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن حاجة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة فى تخصصات رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى، مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، مدير عام فرع هيئة بالأحياء.

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موعد وطريقة التقديم 

يستمر التقديم للوظائف الشاغرة بين يومى 19/11 و18/12 من عام 2023، وتقدم الطلبات والمستندات الدالة على استيفاء المتقدم لكافة الشروط وتسلم باليد إلى الأمانة الفنية بالإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام الهيئة باسم اللواء رئيس مجلس الإدارة على العنوان التالى: عمارات 23 يوليو 3 ب بالعباسية، وترفق الطلبات بثلاث نسخ من المستندات الآتية:

بيان الإنجازات

صورة ضوئية من شهاده التخرج وأى مؤهلات أخرى

بيان حالة وظيفية معتمد أو السيرة الذاتية معتمدة

صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي سارية

صحيفة الحالة الجنائية باسم الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة

صورة ضوئية من الدورات التدريبية الحاصل عليها
شهادة الخبرة

عدد 8 صور شخصية

عدد اثنان أسطوانة مدمجة CD فارغ

المقترح التطويرى طبقا للنموذج المرفق

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شروط التقديم للوظائف الشاغرة

ويشترط فيمن يتقدم لشغل الوظائف المعلن عنها الالمام باللغة الإنجليزية والحاسب الآلى، قضاء مدة بينية قدرها عام على الأقل فى وظيفة قيادية من المستوى الأدنى مباشرة أو قضاء مدة كلية قدرها 18 عام على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفى للمتقدمين، والحصول على مؤهل عالى يتوائم مع نوع وطبيعة العمل.

وتأتى تلك الوظائف على قمة هرم الإدارات العامة التابعة للهيئة، والتى تتطلب توافر مهارات عامة وشخصية فيمن يتقدم لشغلها بما يتوائم مع طبيعة الوظيفة والمهام المطلوبة من شغلها على النحو المذكور فى إعلان الوظيفة.

التنظيم والإدارة وظائف شاغرة بوابة الوظائف وظائف قيادية الهيئة العامة لنظافة القاهرة

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