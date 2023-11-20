الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

للشباب من الجنسين.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة

فرص عمل
فرص عمل

أعلنت مديرية العمل بمحافظة بني سويف، عن توفير فرص عمل، بأحد مصانع القطاع الخاص، وذلك براتب يحدد بحسب المقابلة.

فرص العمل

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالمصنع، 20 عامل إنتاج من الجنسين، وعامل بوفيه من الذكور، و3 عمال خدمات من الذكور، و2 سائق درجة ثانية.

طرق التقديم 

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01067042286، وذلك من الساعة 8 صباحا، وحتى 4 مساءا.

كما تعلن المديرية، عن توافر فرص عمل بإحدى شركات القطاع الخاص التى تعمل بالصناعات الغذائية ببياض العرب.

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فرص العمل

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، وظائف إدارية، Data Entry، وذلك للإناث فقط، على أن يشترط في المتقدمة لتلك الوظائف أن تكون لديها خبرة.
كما تطلب الشركة، بأقسام الإنتاج، 3 مساعد شيف حلواني غربي، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه خبرة من سنة إلى 3 سنوات، و4 عامل استيور، و3 عامل توزيع، و20 عامل إنتاج.

طرق التقديم

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01015354567، أو إرسال ال c.v على 01112524692.

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وكانت قد أعلنت وزارة العمل، عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة القاهرة، ندوة للتوعية والتثقيف تحت شعار"سلامتك تهمنا"، بالمعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة، نفذها مكتب السلامة والصحة المهنية بحضور مجموعة من الأساتذة والطلاب والعاملين  بالمعهد.

 واستعرضت الندوة مفهوم السلامة والصحة المهنية، وتحليل وتقييم المخاطر، وخطط الطوارئ والإخلاء، وكيفية إعدادها وطرق الوقاية من مخاطر الحريق، والتعريف بدور مراكز التدريب المنتشرة بالمحافظات وعددها 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل، وذلك لتوجيه رسالة للشباب حول كيفية تنمية مهارتهم وتغيير ثقافتهم نحو العمل الحر والمشروعات الصغيرة، ضمن جهود المديرية المستمرة في نشر التوعية والتثقيف بأساليب واشتراطات السلامة والصحة المهنية وتطبيق أحكام القانون فيما يخص هذا الشأن لتوفير الحماية والأمان للمنشآت والعاملين بها.

بمحافظة بني سويف فرص عمل القطاع الخاص راهب عامل إنتاج

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