الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: شهادات لخريجى مراكز التدريب المهنى بسوهاج

وزارة العمل
وزارة العمل

قالت وزارة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة سوهاج اختتمت فعاليات البرنامجين التدريبيين على مهن صيانة المحمول، والمساحة، بمركزي التدريب المهني بسوهاج والكوثر، وذلك بعد انتهاء مدة التدريب الخاصة بكل دورة بواقع شهر بعدد ساعات تدريبية 100 ساعة، وفقًا للمنهج التدريبي المعتمد من الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة وتحت إشرافها بمعدل 80% من التدريبات العملية على تلك المهن، و20% معلومات نظرية تشتمل على أساسيات كل مهنة، وتسليم شهادات إتمام التدريب للخريجين، ضمن خطة التدريب للعام 2023/ 2024، والتى تضم مجموعة من الدورات التدريبية المجانية التى يتم تقديمها للشباب من الجنسين لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على المهن المطلوبة في سوق العمل داخليًا وخارجيًا.

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وأوضحت الوزارة، أن ذلك يأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالتدريب المهنى، وتكثيف الدورات التدريبية المجانية، التي تقدمها المديريات للشباب والفتيات علي المهن التي تحتاجها سوق العمل بالمحافظات.

مديرية العمل بسوهاج

وأكد الدكتور هشام أبو زيد، مدير مديرية العمل بسوهاج، فى تقريرٍ للوزارة، أنه جرى تسليم شهادات إتمام التدريب لخريجي دورتي صيانة المحمول والمساحة لعدد 30 متدربا، ومنوهًا إلى أن الخريجين من هذه الدورات سيتم متابعتهم بشكل مستمر لضمان حصولهم على فرص عمل مناسبة ومراعاة الحد الأدنى للأجور على المهن التي تدربوا عليها، كما أفاد بأنه تابع تنفيذ دورتي الخياطة والتفصيل وصيانة المحمول التى يجرى تنفيذها بمركز التدريب المهني بسوهاج للاطمئنان على سير العملية التدريبية، حيث تحظي هذه الدورات بالإقبال المتزايد من الشباب والفتيات، وذلك بعد توفير كل المواد الخام اللازمة للتدريب والمدربين المعتمدين من الوزارة.

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وكانت قد أعلنت وزارة العمل، عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة القاهرة، ندوة للتوعية والتثقيف تحت شعار"سلامتك تهمنا"، بالمعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة، نفذها مكتب السلامة والصحة المهنية بحضور مجموعة من الأساتذة والطلاب والعاملين بالمعهد.

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