وزارة العمل: توعية بأحكام القانون وعمل الأطفال بالمنوفية

قالت وزارة العمل، إنه جرى تنظيم ندوة للتوعية فى مجال عمل الطفل، من خلال مديرية العمل بمحافظة المنوفية، حول أحكام ومواد قانون العمل الخاصة بتشغيل الأطفال طبقا للقانون 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المنفذة له، وذلك بمصنع فيتو للملابس الجاهزة ومقره اشمون الطريق الدائري، بحضور 10 عمال من إجمالى عمالة، وذلك تحت إشراف إدارة الرعاية بالمديرية، وتنفيذًا لسياسة المديرية نحو نشر التوعية القانونية لطرفى العمل من أصحاب أعمال وعمال وطبقًا للخطة الموضوعة داخل الإدارة وتنفذها المكاتب والمناطق التابعة للمديرية، لتعزيز علاقات العمل بين الطرفين وإيجاد مناخ عمل آمن.

واوضحت الوزارة، أن تلك الندوات التى يتم تنفيذها بمديريات العمل بالمحافظات من خلال الإدارات والمكاتب التابعة، تتم وفق خطط موضوعة من قبل الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة، وتحت إشرافها.

مديرية العمل بالمنوفية

وأكد المهندس سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية، أن ذلك يأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة حول تحسين شروط وظروف العمل، وتقديم الرعاية والحماية للعمال والاستغلال الأمثل للموارد البشرية ، والعمل على توفير مناخ عمل آمن يحمي العمال والمنشآت في آن واحد، ومؤكدًا إستمرار المديرية في سعيها نحو تهيئة مناخ العمل في كافة المنشآت بمختلف القطاعات ليصبح آمنًا وتعزيز وتوطيد علاقات العمل والتعريف بالحقوق والواجبات التى كفلها القانون لكلا طرفى العملية الإنتاجية، ومشيرًا إلى انه حاضر في الندوة منى عبدالحليم الجزيرى موجه فنى منطقه عمل اشمون، وناهد عبدالغنى قطب مفتش مكتب العمل باشمون.

وكانت قد قالت وزارة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة السويس بدأت فعاليات البرنامجين التدريبين المجانيين على مهنتي التفصيل والخياطة، ومهارات اللغة الانجليزية، وذلك بمركز التدريب المهني النموذجي السويس، في إطار تنفيذ خطة التدريب المهني للعام 2023 - 2024، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، وسعيًا من المديرية في تنفيذ استراتيجية الوزارة للتدريب من أجل التشغيل للشباب من الجنسين من أبناء المحافظة لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلي والخارجي.