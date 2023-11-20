وزارة العمل: تدريب شباب وفتيات السويس على مهنتي التفصيل والخياطة ومهارات اللغة الإنجليزية

قالت وزارة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة السويس بدأت فعاليات البرنامجين التدريبين المجانيين على مهنتي التفصيل والخياطة، ومهارات اللغة الانجليزية، وذلك بمركز التدريب المهني النموذجي السويس، في إطار تنفيذ خطة التدريب المهني للعام 2023 - 2024، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، وسعيًا من المديرية في تنفيذ استراتيجية الوزارة للتدريب من أجل التشغيل للشباب من الجنسين من أبناء المحافظة لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلي والخارجي.

مديرية العمل بالسويس



وأوضح حاتم جاد الرب مدير مديرية العمل بالسويس في تقريرٍ للوزارة، انه استقبل المتدربين بالبرنامجين، ونقل لهم تحيات وزير العمل حسن شحاتةومؤكدًا حرصه واهتمامه بالتدريب المهني للشباب وتأهيلهم لسوق العمل بالمحافظة وحثهم علي الاستفادة من البرامج التدريبية، والالتزام خلال البرنامج لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، ومشيرًا إلى ان التدريب المهني هام جدا لدخول سوق العمل، وان التدريب تقدمه المديرية بالمجان للشباب من سن 18 إلى 45 سنة، كما رافقه خلال الفعاليات اشرف مغربي مدير المركز، والمشرفين علي البرامج التدريبية.

وكانت قد أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة سوهاج 4 ندوات توعوية داخل المنشأت والمدارس الخاصة بسوهاج، وذلك للتوعية بحقوق العمال وواجباتهم وإجراءات السلامة والصحة المهنية وفقا لقانون العمل 12 لسنة 2003، وذلك من خلال مكاتب عمل جهينة والمراغة والمنشاة ودار السلام، بهدف توعية العمال بالحقوق والواجبات وفقا لضوابط قانون العمل واهمها تطبيق الحد الأدنى للأجور وأداء العمل على الوجه الأمثل، كما جري التطرق إلي أهمية تعزيز علاقات العمل بين الطرفين وشرح للمفاوضة الجماعية بين طرفي الإنتاج بما يحقق التوازن بين العمال وممثليهم وأصحاب الأعمال وممثليهم منعا للدخول في منازعات قضائية.

وأوضحت الوزارة، أن تلك الندوات تأتي ضمن سلسلة ندوات بدأتها المديرية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل منشآت المحافظة تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، والادارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.