براتب يصل لـ8000 جنيه.. فرص عمل جديدة للشباب من وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل، عن توفير 345 فرصة عمل جديدة للشباب، وذلك بإحدى شركات القطاع الخاص، وبراتب يصل إلى 8000 جنيه.

فرص عمل



وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، 300 مندوب بيع وتجزئة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي أو متوسط، وأن يتراوح عمره من 21 إلى 37 سنة.

على أن يحدد الراتب، في حالة امتلاك سيارة، أو دراجة بخارية يتكون من (أساسي 3181 جنيه، بدل مواصلات 1712 جنيه، عمولة 3181 جنيه)، أما في حالة عدم امتلاك سيارة يكون الأساسي 2900 جنيه، وبدل مواصلات 1350 جنيه، وعمولة 2900 جنيه.

ويشترط في المتقدم لتلك الوظيفة (اللباقة، حسن المظهر، القدرة على الإقناع، وتحديد الموقف من الجيش).

كما تحتاج الشركة، 15 مندوب تحصيل، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي، أو متوسط، وأن يتراوح عمره من 21 إلى 40 سنة.

على أن يحدد الراتب، في حالة امتلاك سيارة أو دراجة بخارية، يكون الأساسي 2970 جنيه، بدل مواصلات 1700 جنيه، عمولة 2970 جنيه.

كما تطلب الشركة، 10 مندوب تفعيل، على أن يشترط في المتقدم لتلك الوظيفة أن يكون يمتلك سيارة أو دراجة بخارية، و10 مندوب بيع عملة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه خبرة، وأن يتراوح عمره من 21 إلى 35 سنة.

مميزات فرص العمل



وتتميز فرص العمل المتاحة بالشركة، بتوافر تأمين صحي، وتأمين اجتماعي، وتأمين طبي خاص، و6 أيام عمل.

طرق التقديم للحصول على فرص العمل

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في 33 شارع مصدق، الدقي، بجوار البنك العقاري المصري، أو الاتصال على 01112621040، والتواصل مع المدير المسئول ميسرة أيمن.