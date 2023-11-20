الإثنين 20 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

براتب يصل لـ8000 جنيه.. فرص عمل جديدة للشباب من وزارة العمل

فرص عمل
فرص عمل

أعلنت وزارة العمل، عن توفير 345 فرصة عمل جديدة للشباب، وذلك بإحدى شركات القطاع الخاص، وبراتب يصل إلى 8000 جنيه.

فرص عمل
 

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، 300 مندوب بيع وتجزئة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي أو متوسط، وأن يتراوح عمره من 21 إلى 37 سنة.
على أن يحدد الراتب، في حالة امتلاك سيارة، أو دراجة بخارية يتكون من (أساسي 3181 جنيه، بدل مواصلات 1712 جنيه، عمولة 3181 جنيه)، أما في حالة عدم امتلاك سيارة يكون الأساسي 2900 جنيه، وبدل مواصلات 1350 جنيه، وعمولة 2900 جنيه.
ويشترط في المتقدم لتلك الوظيفة (اللباقة، حسن المظهر، القدرة على الإقناع، وتحديد الموقف من الجيش).

كما تحتاج الشركة، 15 مندوب تحصيل، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي، أو متوسط، وأن يتراوح عمره من 21 إلى 40 سنة.
على أن يحدد الراتب، في حالة امتلاك سيارة أو دراجة بخارية، يكون الأساسي 2970 جنيه، بدل مواصلات 1700 جنيه، عمولة 2970 جنيه.

كما تطلب الشركة، 10 مندوب تفعيل، على أن يشترط في المتقدم لتلك الوظيفة أن يكون يمتلك سيارة أو دراجة بخارية، و10 مندوب بيع عملة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه خبرة، وأن يتراوح عمره من 21 إلى 35 سنة.

txt

وزارة العمل: توعية طلاب المدارس والجامعات بالأسكندرية بالسلامة والصحة المهنية

مميزات فرص العمل 
 

وتتميز فرص العمل المتاحة بالشركة، بتوافر تأمين صحي، وتأمين اجتماعي، وتأمين طبي خاص، و6 أيام عمل.

وزارة العمل: ندوة للتوعية بالسلامة والصحة المهنية بجامعة الملك سالمان بجنوب سيناء

طرق التقديم للحصول على فرص العمل

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في 33 شارع مصدق، الدقي، بجوار البنك العقاري المصري، أو الاتصال على 01112621040، والتواصل مع المدير المسئول ميسرة أيمن.

وزارة العمل فرصة عمل القطاع الخاص راهب مندوب بيع وتجزئة

مواد متعلقة

وزارة العمل: نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمواقع العمل بأسيوط

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023 فى مصر بدون مصنعية

حالة الطقس اليوم الإثنين 20-11-2023 وأماكن سقوط الأمطار فى محافظات مصر

عاجل.. حماس تعلن موعد الهدوء في غزة ضمن صفقة تبادل الأسري

طبيب روسى خرج من غزة: لا تمسك الهاتف بيدك.. سيطلقون النار

فتح باب الحج السياحى اليوم.. والحكومة تعلن الضوابط والقواعد المنظمة

براتب يصل لـ8000 جنيه.. فرص عمل جديدة للشباب من وزارة العمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

وائل لطفي

اشترى المصرى

محمد العسيري

لماذا تبنى الدولة كل هذه المساكن؟!

ماجد حبته

مبادرات جديدة للسلام؟!

د هند جاد

السلام لغة مكروهة والتسامح بضاعة كاسدة

حسين دعسة

بايدن فى الواشنطن بوست.. أمام تحدى بوتين وحماس.. خارطة الشرق الأوسط

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقالات جديدة مع استمرار العدوان المتواصل على جنين وخيمها

قصف إسرائيلى يتسبب فى انقطاع خدمة الهواتف فى جنوب لبنان

الاحتلال الإسرائيلى: 59 جنديًا قتلوا منذ بدء الهجوم البرى على قطاع غزة