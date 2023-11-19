وزارة العمل: ندوة للتوعية بالسلامة والصحة المهنية بجامعة الملك سالمان بجنوب سيناء

قالت وزارة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء نظمت ندوة للتوعية في مجال السلامة والصحة المهنية، وذلك تحت عنوان: "مخاطر الحريق وخطة الطوارىء واهميتها وكيفيه تنفيذها والتدريب عليها".

الندوة جري تنفيذها في جامعة الملك سالمان فرع شرم الشيخ وطور سيناء، وذلك فى إطار جهود المديرية فى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين مختلف العاملين فى قطاعات العمل، وتحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العمال فى مختلف المنشآت للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وكذلك توفير مناخ عمل آمن.

مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء

وأوضح أشرف علم الدين مدير مديرية العمل بجنوب سيناء فى تقريره للوزارة، ان الندوة شارك فيها احمد مصطفي وكيل المديريه والمهندس عزالدين ابراهيم مدير اداره السلامة والصحة المهنية، والمهندسة آمال زكي مدير مكتب السلامة بطور سيناء، والمهندس حسام حسني مفتش مكتب شرم الشيخ، بحضور عادل حموده مدير عام الموارد البشريه بالجامعه ومسئول السلامة والصحة المهنية، وعدد من العاملين والطلاب، مؤكدًا أن الندوة تأتى فى إطار تنفيذ خطة المديرية نحو نشر الوعى بالسلامة والصحة المهنية بالمنشآت الحكومية وقطاع الاعمال والقطاع الخاص وقطاع التعليم، حرصًا منها على نشر هذه الثقافة بين طلاب الجامعة والعاملين بها لحمايتهم من المخاطر وتوفير بيئة عمل آمنة، وتطبيق أحكام القانون فيما يخص اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية بالمنشآت باعتبار المنشآت التعليمية من أكثر المنشآت كثافة من حيث الطلاب والمترددين.

وكانت قد قالت وزارة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة أسوان، شكلت لجنة برئاسة مدير المديرية، لعمل زيارة ميدانية لمشروع سنابل سونو أسوان، والذى يقوم بتنفيذه جهاز مستقبل مصر التابع للقوات الجوية بوازرة الدفاع، وذلك لحضر وتسجيل العمالة غير المنتظمة العاملة في المشروع وضمها لقاعدة بيانات المسجلين بالمديرية وشمولها بمظلة الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية التي توفرها المديرية بصفة دورية للمسجلين بقواعد بياناتها،حيث ان المشروع يقوم باستصلاح 240 ألف فدان كمرحلة أولى من أسوان، ويوفر الاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لابناء المحافظة فى شتى المجالات الزراعية، إلى مرحلة التسويق للمنتجات الزراعية.