الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: حصر جديد للعمالة غير المنتظمة بمشروعات أسوان

وزارة العمل
وزارة العمل

قالت وزارة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة أسوان، شكلت لجنة برئاسة مدير المديرية، لعمل زيارة ميدانية لمشروع سنابل سونو أسوان، والذى يقوم بتنفيذه جهاز مستقبل مصر التابع للقوات الجوية بوازرة الدفاع، وذلك لحضر وتسجيل العمالة غير المنتظمة العاملة في المشروع وضمها لقاعدة بيانات المسجلين بالمديرية وشمولها بمظلة الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية التي توفرها المديرية بصفة دورية للمسجلين بقواعد بياناتها،حيث ان المشروع يقوم باستصلاح 240 ألف فدان كمرحلة أولى من أسوان، ويوفر الاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لابناء المحافظة فى شتى المجالات الزراعية، إلى مرحلة التسويق للمنتجات الزراعية.

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وأوضحت الوزارة، أنه جري تنظيم الزيارة في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بتقديم كافة أوجه الرعاية والحماية للعمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية وحصر هذه العمالة على أرض الواقع من خلال الأجهزة التابعة للمديريات.

مديرية العمل بأسوان

وأفاد فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان، أنه ترأس اللجنة المشاركة بالزيارة يرافقة مدير إدارة الرعاية بالمديرية، ومدير وحدة العمالة غير المنتظمة، ومدير مكتب عمل أسوان، وباحثين بإدرة العمالة غير المنتظمة، حيث بدأت عمليات الحصر والتسجيل لتلك الفئة على أرض الواقع في المشروع، كما تقدم العمال بالشكر والتقدير لوزير العمل واللواء اشرف عطية محافظ اسوان على اهتمامهم بملف العمالة غير المنتظمة، ومؤكدين أنهم على قدر المسؤولية ومستمرين فى عملهم لرفعة وطنهم وحتى تشغيل هذه المشاريع التى تعود بالنفع عليهم وعلى أبنائهم.

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وكانت قد أعلنت وزارة العمل، عن ختام برنامج تدريب مهني مجاني على مهنة التفصيل والخياطة، لخريجين جدد "13 فتاة "، من فتيات محافظة الوادي الجديد، في إطار تنفيذ خطة التدريب المهني 2023-2024، التي تنفذها الوزارة على مستوى الجمهورية من خلال 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل بالمحافظات، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"،وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، بهدف تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، وتمكين المرأة إقتصاديًا، ومساعدتها في إقامة مشروعات صغيرة.

وزارة العمل مديرية العمل بمحافظة أسوان زيارة ميدانية جهاز مستقبل مصر العمالة غير المنتظمة الرعاية الاجتماعية وزير العمل حسن شحاتة

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