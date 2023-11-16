الخميس 16 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: زيارة ميدانية في مجموعة شركات صناعية كهربائية بالإسماعيلية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع


أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية جولة ميدانية  لتفقد  مجموعه شركات تو إم إليكتريك جروب  الكهربائية بالمنطقه الصناعية، وذلك فى إطار سلسلة الزيارات الميدانية التى تنظمها المديرية بشكل دورى على منشآت القطاع الخاص والإستثماري الموجودة داخل المحافظة للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة، ولتكثيف التعاون والتنسيق مع تلك الشركات والمصانع لتوفير فرص تدريب مهنى ملائمة وفرص عمل حقيقية للشباب داخلها، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتواجد المستمر بين العمال فى المنشآت وإحكام الرقابة على تطبيق أحكام القانون من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات، مع توفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب من الجنسين داخل منشآت القطاع الخاص.

وزارة العمل: ندوة للتوعية بالسلامة والصحة المهنية.. والمشاركة الانتخابية بالمنوفية

txt

وزارة العمل: تسليم عقود عمل لذوي الهمم بالوادي الجديد

 

شركات تو إم إليكتريك جروب الكهربائية بالمنطقه الصناعية 

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية  ، أنه قام بعمل جولة تفقدية بمجموعة شركات تو إم إليكتريك جروب الكهربائية بالمنطقه الصناعية، والتى تقع على مساحة 35 الف متر مربع، إستقبله خلالها عماد الفقى مدير عام الموارد البشرية  ، ورضا عوض الله مدير الجودة، وباسم منصور مدير قسم التدريب والتطوير، واحمد جلال مدير السلامة والصحة المهنية، مجدي نادي مدير عام مصنع الصاج، واحمد اسماعيل مدير انتاج مصنع الصاج، كما رافقه فى الجولة سامح عهدي مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، وسامية عبد السلام  مدير  مكتب عمل الاحياء، ودعاء السيد مدير مركز التدريب المهنى، وإبراهيم حلمي مدير إدارة العلاقات العامة، وداليا حسن مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بالمنطقة الصناعية، وجيهان بركات مفتش عمل، ونوه مدير المديرية ان الجولة تضمنت عرض تقدمى لشرح تاريخ المصنع من بدايته حتى الآن فضلًا ما تقدمه الشركة من منتجات  ، واستعراض خطط الإخلاء في حالات الطوارئ، كما جرى مناقشة مقترح عمل بروتوكول تعاون بين المصنع والمديرية للتدريب والتشغيل على كافة الوظائف التى يحتاج إليها المصنع  داخل مركز التدريب المهنى التابع للمديرية، كما جرى عمل جولة داخل المصنع والتحدث مع العاملين داخل صالة  الانتاج بالشركة وتفقد أحوالهم ومتابعة سير العملية الانتاجية  ،كما تفقد منتجات  الشركة  من ( لوحات الجهد المنخفض والمتوسط والموزعات والاكشاك الكهربائية وغيرها، مشيدًا بما تقوم به الشركة  وذلك فى ضوء  ما تقدمه  من اهتمام  للعاملين الذى بلغ عددهم 1200 عامل وذلك بتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم بمراكز طبية مناسبة.

وزارة العمل صناعية كهربائية الإسماعيلية فرص تدريب العمال مدير مديرية العمل

مواد متعلقة

وزارة العمل: ندوة تثقيفية للتعريف بأحكام القانون وعمل الأطفال بالقاهرة..

وزارة العمل: ندوة للتوعية بالسلامة والصحة المهنية.. والمشاركة الانتخابية بالمنوفية

وزارة العمل: تسليم عقود عمل لذوي الهمم بالوادي الجديد

وزارة العمل: استمرار نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في قطاع التعليم بالأقصر

وزارة العمل: توعية الطلاب والعاملين بمدارس الوادى الجديد بثقافة "السلامة والصحة المهنية"

وزارة العمل: 99 طالب ومعلم يشاركون بندوة حول السلامة والصحة المهنية فى قطاع التعليم بشمال سيناء

وزارة العمل: "سلامتك تهمنا" للتوعية بإجراءات السلامة والصحة المهنية بشركة السكر بالبحيرة

وزير العمل: توجيهات الرئيس بتشجيع الاستثمار وتوفير فرص عمل للشباب طبقًا للمعايير الدولية

الأكثر قراءة

المصانع تطالب بتدخل عاجل لحل مشكلة نقص إمدادات المصانع من السكر المستخدم كمستلزم لإنتاج منتجاتها النهائية

تحذير عاجل من الداخلية لقائدى السيارات بشأن اللوحات المعدنية

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة جيبوتي في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026

انطلاق قافلة نادى الأهلى لدعم أهالى غزة (صورة)

عاجل| أول تعليق من الاحتلال على قرار مجلس الأمن بشأن الهدنة الإنسانية فى غزة

للمرة الثانية خلال أيام.. ميناء غرب بورسعيد يستقبل 1091 سيارة لذوى الهمم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

ماجد حبته

حلُّهم الإنسانى.. اللا إنسانى!

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه

الاحتلال يُعلن مقتل 3 من منفذي عملية إطلاق النار في القدس

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 69 من مختلف محافظات الضفة