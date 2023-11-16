وزارة العمل: ندوة للتوعية بالسلامة والصحة المهنية.. والمشاركة الانتخابية بالمنوفية

قالت وزارة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة المنوفية نظمت ندوة للتوعية فى مجال السلامة والصحة المهنية، وذلك بكلية التربية النوعية بأشمون تحت عنوان: "مخاطر الحريق وخطة الطوارىء واهميتها وكيفيه تنفيذها والتدريب عليها".

يأتي ذلك فى إطار جهود المديرية فى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين مختلف العاملين فى قطاعات العمل، وكذلك التوعية بمخاطر عدم المشاركة فى العملية الإنتخابية القادمة وحث الشباب الجامعى على المشاركة الانتخابية حفاظًا على سلامة الوطن وامنه، يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العمال فى مختلف المنشآت للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وكذلك توفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية والعمل، وكذلك توعية الشباب باهمية المشاركة فى العملية الانتخابية واهمية ذلك فى دفع خطط التنمية وتحقيق المزيد من التقدم والرفاهية.

مديرية العمل بمحافظة المنوفية



واوضح سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بمحافظة المنوفية فى تقريره لوزارة العمل، ان الندوة شارك فيها الكيميائى عبدالفتاح على الكيلاني مدير منطقه عمل اشمون، والكيميائي نعيم السيد احمد مدير مكتب السلامة باشمون، والكيميائية ماجدة سعيدعبدالوهاب والتى ألقت المحاضرات خلال الندوة، بحضور وكيل الكلية لشئون البيئة، ومدير ادارة الازمات والكوارث، ومسئول السلامة والصحة المهنية، وعدد من العاملين والطلاب، مؤكدًا أن الندوة تأتى فى إطار تنفيذ خطة المديرية نحو نشر الوعى بالسلامة والصحة المهنية بالمنشآت الحكومية وقطاع الاعمال والقطاع الخاص وقطاع التعليم، حرصًا منها على نشر هذه الثقافة بين طلاب الجامعة والعاملين بها لحمايتهم من المخاطر وتوفير بيئة عمل آمنة، وتطبيق أحكام القانون فيما يخص اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية بالمنشآت باعتبار المنشآت التعليمية من أكثر المنشىت كثافة من حيث الطلاب والمترددين.