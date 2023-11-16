الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: تسليم عقود عمل لذوي الهمم بالوادي الجديد

وزارة العمل
وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل عن تسليم مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد، 17 عقد عمل لشباب من ذوي الهمم وذويهم من أبناء المحافظة والمقيمين فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيينهم فى منشآت للقطاع الخاص، وذلك لاستيفاء النسبة المقررة قانونًا لتشغيل تلك الفئة داخل المنشآت التى يعمل بها 20 عاملًا فأكثر، وذلك في إطار جهود المديرية المستمرة لتوفير مزيد من فرص العمل لذوى الهمم داخل المنشآت العاملة بالمحافظة، وتحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، في إطار إستراتيجية الوزارة لدمج تلك الفئة في سوق العمل من خلال تدريبهم وتشغيلهم والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم في دفع عجلات الإنتاج والمشاركة في عمليات التنمية، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بالاهتمام بذوي الهمم ودمجها داخل المجتمع في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، وتطبيقًا لأحكام القانون الخاص برعاية وحماية ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وتعيين 5% من بين العاملين بالمنشآت من ذوى الهمم.

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وزارة العمل: استمرار نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في قطاع التعليم بالأقصر

مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد في تقريرٍ للوزارة، انه جرى التأكد من كافة العقود التي تم تسليمها من تطبيق الحد الأدنى للأجور، كما ستقوم المديرية بمتابعة تعيين الشباب من ذوى الهمم داخل المنشآت والتأكد من تسلمهم للعمل، والحصول على كافة حقوقهم ومستحقاتهم، من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية ومكاتب التشغيل التابعة للمديرية والمنتشرة في كافة أرجاء المحافظة، ومنوهًا إلى الاستمرار في توفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة داخل المنشآت للاستفادة من إمكانياتهم في زيادة الإنتاج في ظل الجمهورية الجديدة.

وزارة العمل: توعية الطلاب والعاملين بمدارس الوادى الجديد بثقافة "السلامة والصحة المهنية"

وكانت قد قالت وزارة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء نظمت ندوة توعوية فى مجال السلامة والصحة المهنية، بمشاركة 99 من طالب وطالبة وإداري من مدرسة اللواء هشام شاهين التجارية بنات، استكمالًا لما بداته المديرية من سلسلة الندوات في قطاع التعليم، حيث تناولت مفهومم وأهداف وتشريعات السلامة والصحة المهنية، وكيفية تأمين بيئة العمل فى قطاع التعليم حيث الكثافة الطلابية للحفاظ على سلامة الطلاب والمترددين والعمال، وخطط الاخلاء في حالات الطوارئ بالمدارس، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية وأهمية ذلك فى توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على العاملين والممتلكات والمترددين على المنشآت في مختلف القطاعات من مخاطر العمل المختلفة.

وزارة العمل مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد عقد عمل ذوي الهمم سوق العمل

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