وزارة العمل: توعية الطلاب والعاملين بمدارس الوادى الجديد بثقافة "السلامة والصحة المهنية"

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد، من خلال مكتب السلامة والصحة المهنية بمنطقة الداخلة، ندوة للتوعية في مجال السلامة والصحة المهنية بمدرسة موط الثانوية الفنية للبنات، وبحضور عدد من الطلبة والعاملين، تحت عنوان "سلامتك تهمنا"، استعرضت مفهوم السلامة والصحة المهنية وتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل، وخطة الطوارئ وكيفية إعدادها، ومواجهة الأزمات والكوارث وطرق الوقاية من المخاطر في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وكيفية استخدام وسائل الحماية المدنية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت التعليمية بالمحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، حسن شحاتة، بتكثيف التوعية والتثقيف ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على العاملين والمنشآت والمترددين، وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ويحقق المكاسب لجميع الأطراف.

مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد

وأوضح أحمد حسين طليب، مدير مديرية العمل بالوادى الجديد، فى تقريره للوزارة، أنه في ظل اهتمام الوزارة بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على المشروعات القومية والحفاظ على الثروة البشرية والمادية بدأت المديرية فى تنفيذ ندوات للتوعية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لتأمين بيئة العمل، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل، وذلك لخلق بيئة عمل آمنة في القطاعات المختلفة، خاصة قطاع التعليم للحفاظ على سلامة وأمن المنشآت التعليمية والقوى البشرية، كما جرى عرض موضوعات تخص سلامة وتأمين العاملين والطلبة بالمدرسة، وكذلك تأمين بيئة العمل، وتوعية جميع الحاضرين بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى كل مجالات الحياة، تحت رعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى، نائب المحافظ.

وكانت قد قالت وزارة العمل إن مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء نظمت ندوة توعوية فى مجال السلامة والصحة المهنية، بمشاركة 99 طالبا وطالبة وإداريا من مدرسة اللواء هشام شاهين التجارية بنات، استكمالًا لما بدأته المديرية من سلسلة الندوات في قطاع التعليم، حيث تناولت مفهومم وأهداف وتشريعات السلامة والصحة المهنية، وكيفية تأمين بيئة العمل فى قطاع التعليم، حيث الكثافة الطلابية للحفاظ على سلامة الطلاب والمترددين والعمال، وخطط الإخلاء في حالات الطوارئ بالمدارس، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، حسن شحاتة، بتكثيف التوعية والتثقيف حول اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية، وأهمية ذلك فى توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على العاملين والممتلكات والمترددين على المنشآت في مختلف القطاعات من مخاطر العمل المختلفة.