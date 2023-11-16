وزارة العمل: "سلامتك تهمنا" للتوعية بإجراءات السلامة والصحة المهنية بشركة السكر بالبحيرة

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة البحيرة، من خلال مكتب السلامة والصحة المهنية بأبو المطامير، ندوة للتوعية فى إطار مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف المنشآت العاملة داخل المحافظة والحد من مخاطر العمل المختلفة، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، وذلك بمقر شركة النيل للسكر بالكيلو 54 طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي، ضمن سلسلة الندوات التى بدأتها المديرية وإدارة السلامة والصحة المهنية للتوعية بمخاطر بيئات العمل وكيفية الوقاية والحد منها للحفاظ على العاملين والممتلكات، فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف بأساليب واشتراطات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على أرواح العاملين والمنشآت وضمان زيادة الإنتاج وتوفير مناخ عمل آمن، وذلك من خلال تفعيل الدور التوعوى للأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات مع الاهتمام بالمنشآت كثيفة العمالة.

مديرية العمل بمحافظة البحيرة

وأوضح عثمان عبدالرسول مدير مديرية العمل بالبحيرة، فى تقريرٍ للوزارة، أن فعاليات "المبادرة" تناولت مجموعة من المحاضرات حول أهداف السلامة والصحة المهنية، ونشر دور وثقافة السلامة في الحفاظ على العمالة من الحوادث والإصابات، وعلى المنشآت والإنتاج، كما تناولت خطة الطوارئ والإخلاء، بشأن كيفية إخلاء المكان من العمال أثناء الكوارث حفاظًا على حياتهم، وعلى المنشآت ورأس المال، والحد من حدوث الحرائق، وذلك إيمانًا بدور السلامة في سير عجلة الإنتاج وتقليل الحوادث والإصابات، وفى ختام الفعاليات جرى تسليم شهادات تقدير للمشاركين والحضور تقديرًا لجهودهم المبذولة فى إنجاح المبادرة.

وكان التقى حسن شحاتة وزير العمل، بمكتبه بالوزارة، وفدًا من إدارة شركة ليوني الألمانية العالمية لتصنيع كابلات وضفائر السيارات، برئاسة الدكتور أورسلا بيرنرت العضو المنتدب بمجلس الإدارة التي تزور مصر خلال هذه الأيام، المُكلفة بإدارة الموارد البشرية لفروع الشركة، والتى تمتلك فروعًا في 30 دولة حول العالم، ومنها مصر، وتمثلها في مصر ليوني مصر، بعدد 15 مصنعًا، منها 10 مصانع بالمنطقة الحرة بمدينة نصر، و3 مصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر، ومصنعان بمحافظة أسيوط، ويضم فريق "ليوني مصر" 5.600 شخص ما بين عامل وفني ومهندس، مُدربين على أعلى مستوى مقارنةً بمواقع "ليوني" المنتشرة في 30 دولة حول العالم.