الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: استمرار نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في قطاع التعليم بشمال سيناء

وزارة العمل
وزارة العمل

قالت وزارة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء نظمت ندوة توعوية فى مجال السلامة والصحة المهنية، بمشاركة 66 من طالب وطالبة وإداري من مدرسة الشهيدة نهال محمد العقيد الصناعية بنات المدمجة، استكمالًا لما بداته المديرية من سلسلة الندوات في قطاع التعليم، حيث تناولت أهداف وتشريعات السلامة والصحة المهنية، وكيفية تأمين بيئة العمل فى قطاع التعليم حيث الكثافة الطلابية للحفاظ على سلامة الطلاب والمترددين والعمال، وخطط الاخلاء في حالات الطوارئ بالمدارس، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية وأهمية ذلك فى توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على العاملين والممتلكات والمترددين على المنشآت في مختلف القطاعات من مخاطر العمل المختلفة.

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مديرية العمل بشمال سيناء 

وأوضح محمد سالم عبد المالك مدير مديرية العمل بشمال سيناء، استمرار المديرية فى التوعية والتثقيف حول نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على الثروة البشرية وعلي المشروعات القائمة من أي مخاطر لزيادة الإنتاج والدخل القومي، وذلك فى مختلف مواقع العمل، وحاضر فى الندوة الكيميائي عبد المنعم محمود من إدارة السلامة والصحة المهنية، والذى قام باستعراض وشرح موضوعات لتأمين بيئة العمل تخص سلامة الطلاب وتوعية جميع الحاضرين من الطلبة وبعض الإداريين بالمعهد بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتقييم المخاطر وخطة الطوارئ وكيفية اعدادها ومواجهة الأزمات والكوارث، وتحت إشراف مدير المديرية، وبحضور نعيمة ابراهيم مديرة المدرسة.

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وكانت قد قالت وزارة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية بدأت فعاليات الدورة التدريبية في مجال "التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية"، بمركز التدريب المهني على مدار يومين متتاليين، لخريجي دورات التدريب المهنى على مهن التبريد والتكييف والتفصيل والخياطة، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة بالاسماعيلية، تناولت موضوعات حول أهمية التسويق الإلكترونى والاعمال الإلكترونية ووسائل التسويق ومفهوم التجارة الإلكترونية، فى إطار سعى المديرية نحو تغيير ثقافة الشباب نحو العمل الحر وريادة الاعمال وتكثيف حملات التوعية بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية.

وزارة العمل مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء ندوة توعوية السلامة والصحة المهنية وزير العمل حسن شحاتة

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